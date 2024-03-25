Атака "Шахедами" на Юг, в России дроны ударили по электростанции: хронология 761 дня войны
Оккупанты продолжают террор гражданского населения, в частности, бьют по критической инфраструктуре. Также враг пытается наступать, впрочем, Силы обороны дают мощный отпор.
Какая ситуация на фронте сегодня, о последствиях вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 25 марта – пишет 24 Канал.
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Десять наших пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку. Теперь они перейдут на следующий этап обучения во Франции. Пилоты закончили базовые учения / Фото Минобороны Великобритании В сети сообщают, что в районе Новочеркасской ГРЭС виден дым. Ее атаковали дроны. Два энергоблока госрайонной электростанции временно выведены из эксплуатации. Также из-за пожара на подстанции отключились высоковольтные линии. Оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры. В части Одессы нет электроснабжения. Все экстренные службы работают. Председатель ОВА написал: "Идет антимопедная работа. Пока -2 у нас. Но еще летят". Россияне продолжают строить железную дорогу на временно оккупированных территориях Украины. Впрочем, она проходит через территорию, которую могут поражать украинские высокоточные системы дальнего радиуса действия, отметили в британской разведке.
Закончили базовые учения на F-16: Минобороны Британии показало первые фото украинских пилотов
Ростовскую область атаковали дроны
Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами"
На Николаевщине сбивают "Шахеды"
Россия строит железную дорогу к Бердянску
Десять наших пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку. Теперь они перейдут на следующий этап обучения во Франции.
Пилоты закончили базовые учения / Фото Минобороны Великобритании
В сети сообщают, что в районе Новочеркасской ГРЭС виден дым. Ее атаковали дроны.
Два энергоблока госрайонной электростанции временно выведены из эксплуатации. Также из-за пожара на подстанции отключились высоковольтные линии.
Оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры. В части Одессы нет электроснабжения. Все экстренные службы работают.
Председатель ОВА написал: "Идет антимопедная работа. Пока -2 у нас. Но еще летят".
Россияне продолжают строить железную дорогу на временно оккупированных территориях Украины. Впрочем, она проходит через территорию, которую могут поражать украинские высокоточные системы дальнего радиуса действия, отметили в британской разведке.