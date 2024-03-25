Атака "Шахедами" на Юг, в России дроны ударили по электростанции: хронология 761 дня войны

Оккупанты продолжают террор гражданского населения, в частности, бьют по критической инфраструктуре. Также враг пытается наступать, впрочем, Силы обороны дают мощный отпор.

Какая ситуация на фронте сегодня, о последствиях вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 25 марта – пишет 24 Канал.

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