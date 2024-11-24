Атака "Шахедами", взрывы в Киеве: хронология 1005 дня войны
Уже 1005 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Кроме того, пытаются продвигаться на фронте.
О ситуации на поле боя, последствиях российских атак по Украине, новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 24 ноября, – сообщает 24 Канал.
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В столице слышали взрывы. ПВО продолжает работать по российским дронам. В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских БПЛА. Работают силы ПВО. Начальник ГУР МО и глава СБУ почтили память жертв Голодомора, возложив цветы к памятнику "Горькая память детства" в Киеве. Чтим память жертв Голодомора – геноцида украинского народа. Зло из Москвы должно быть наказано! Аналитики сообщили о незначительных продвижениях врага в Курской области и на границе Донецкой и Запорожской областей 22 и 23 ноября. На других направлениях, в частности в Харьковской области, вблизи Северска, Торецка, Покровска и Угледара, подтвержденных продвижений оккупантов зафиксировано не было. Геолокационные кадры показывают, что Силы обороны отражали атаки российских войск возле Великой Новоселки, что свидетельствует об активных боевых действиях в этом районе. На Днепровском направлении в Херсонской области продолжались позиционные бои, но линия фронта оставалась неизменной. МВД обнародовало тысячи уголовных дел по Голодомору, которые свидетельствуют о преступлениях советской власти. Игорь Клименко отметил, что материалы, обнародованные в сотрудничестве с Музеем Голодомора, доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинцев. В Генштабе сообщили, что 23 ноября произошло 224 боевых столкновения. Наибольшая активность врага – на Покровском и Кураховском направлениях. По данным аналитиков, враг имел определенные успехи на Курском направлении, где продолжается операция Сил обороны, а также на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском. В частности, оккупанты продвинулись возле Гордеевки, Пушкино, Юрьевки, Петровки, Романовки, Елизаветовки, Раздольного, Большой Новоселки, Нелиповки, в Кругляковке, Ильинке и Берестках. Американские чиновники предполагают, что даже ускоренные поставки оружия и средств не смогут в корне изменить ход войны в Украине в ближайшее время. Однако это поможет укрепить украинские позиции для обеспечения перемирия или "соблюдения линии прекращения огня". Некоторые утверждают, что применение Россией баллистической ракеты по Днепру 21 ноября "знаменует решающий и потенциально опасный момент в конфликте Москвы с Западом".
В Киеве прогремели взрывы
На Киевщине работает ППО
Зло из Москвы должно быть наказано, – Буданов и Малюк почтили память жертв Голодомора
– подчеркнул Буданов.
Продвижение России на Курщине и на юге Донетчины: обзор карт фронта от ISW
МВД обнародовало тысячи уголовных дел, касающихся Голодомора
Какова ситуация на фронте
Россияне продвинулись в 12 населенных пунктах в Курской и Донецкой областях, – DeepState
Западное оружие может помочь Украине в переговорах, однако назрел опасный момент, – СМИ
В столице слышали взрывы. ПВО продолжает работать по российским дронам.
В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских БПЛА. Работают силы ПВО.
Начальник ГУР МО и глава СБУ почтили память жертв Голодомора, возложив цветы к памятнику "Горькая память детства" в Киеве.
Чтим память жертв Голодомора – геноцида украинского народа. Зло из Москвы должно быть наказано!
Аналитики сообщили о незначительных продвижениях врага в Курской области и на границе Донецкой и Запорожской областей 22 и 23 ноября.
На других направлениях, в частности в Харьковской области, вблизи Северска, Торецка, Покровска и Угледара, подтвержденных продвижений оккупантов зафиксировано не было.
Геолокационные кадры показывают, что Силы обороны отражали атаки российских войск возле Великой Новоселки, что свидетельствует об активных боевых действиях в этом районе.
На Днепровском направлении в Херсонской области продолжались позиционные бои, но линия фронта оставалась неизменной.
МВД обнародовало тысячи уголовных дел по Голодомору, которые свидетельствуют о преступлениях советской власти.
Игорь Клименко отметил, что материалы, обнародованные в сотрудничестве с Музеем Голодомора, доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинцев.
В Генштабе сообщили, что 23 ноября произошло 224 боевых столкновения. Наибольшая активность врага – на Покровском и Кураховском направлениях.
По данным аналитиков, враг имел определенные успехи на Курском направлении, где продолжается операция Сил обороны, а также на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском.
В частности, оккупанты продвинулись возле Гордеевки, Пушкино, Юрьевки, Петровки, Романовки, Елизаветовки, Раздольного, Большой Новоселки, Нелиповки, в Кругляковке, Ильинке и Берестках.
Американские чиновники предполагают, что даже ускоренные поставки оружия и средств не смогут в корне изменить ход войны в Украине в ближайшее время. Однако это поможет укрепить украинские позиции для обеспечения перемирия или "соблюдения линии прекращения огня".
Некоторые утверждают, что применение Россией баллистической ракеты по Днепру 21 ноября "знаменует решающий и потенциально опасный момент в конфликте Москвы с Западом".