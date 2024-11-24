Атака "Шахедами", взрывы в Киеве: хронология 1005 дня войны

24 ноября 2024, 06:42
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Автор: Юлия Мурина

Уже 1005 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Кроме того, пытаются продвигаться на фронте.

О ситуации на поле боя, последствиях российских атак по Украине, новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 24 ноября, – сообщает 24 Канал.

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05:27, 24 ноября

В Киеве прогремели взрывы

В столице слышали взрывы. ПВО продолжает работать по российским дронам.

03:15, 24 ноября

На Киевщине работает ППО

В ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских БПЛА. Работают силы ПВО.

02:51, 24 ноября

Зло из Москвы должно быть наказано, – Буданов и Малюк почтили память жертв Голодомора

Начальник ГУР МО и глава СБУ почтили память жертв Голодомора, возложив цветы к памятнику "Горькая память детства" в Киеве.

Чтим память жертв Голодомора – геноцида украинского народа. Зло из Москвы должно быть наказано!
– подчеркнул Буданов.

02:20, 24 ноября

Продвижение России на Курщине и на юге Донетчины: обзор карт фронта от ISW

Аналитики сообщили о незначительных продвижениях врага в Курской области и на границе Донецкой и Запорожской областей 22 и 23 ноября.

На других направлениях, в частности в Харьковской области, вблизи Северска, Торецка, Покровска и Угледара, подтвержденных продвижений оккупантов зафиксировано не было.

Геолокационные кадры показывают, что Силы обороны отражали атаки российских войск возле Великой Новоселки, что свидетельствует об активных боевых действиях в этом районе.

На Днепровском направлении в Херсонской области продолжались позиционные бои, но линия фронта оставалась неизменной.

01:15, 24 ноября

МВД обнародовало тысячи уголовных дел, касающихся Голодомора

МВД обнародовало тысячи уголовных дел по Голодомору, которые свидетельствуют о преступлениях советской власти.

Игорь Клименко отметил, что материалы, обнародованные в сотрудничестве с Музеем Голодомора, доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинцев.

00:46, 24 ноября

Какова ситуация на фронте

В Генштабе сообщили, что 23 ноября произошло 224 боевых столкновения. Наибольшая активность врага – на Покровском и Кураховском направлениях.

00:15, 24 ноября

Россияне продвинулись в 12 населенных пунктах в Курской и Донецкой областях, – DeepState

По данным аналитиков, враг имел определенные успехи на Курском направлении, где продолжается операция Сил обороны, а также на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском.

В частности, оккупанты продвинулись возле Гордеевки, Пушкино, Юрьевки, Петровки, Романовки, Елизаветовки, Раздольного, Большой Новоселки, Нелиповки, в Кругляковке, Ильинке и Берестках.

00:11, 24 ноября

Западное оружие может помочь Украине в переговорах, однако назрел опасный момент, – СМИ

Американские чиновники предполагают, что даже ускоренные поставки оружия и средств не смогут в корне изменить ход войны в Украине в ближайшее время. Однако это поможет укрепить украинские позиции для обеспечения перемирия или "соблюдения линии прекращения огня".

Некоторые утверждают, что применение Россией баллистической ракеты по Днепру 21 ноября "знаменует решающий и потенциально опасный момент в конфликте Москвы с Западом".