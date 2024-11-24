Атака "Шахедами", взрывы в Киеве: хронология 1005 дня войны

Уже 1005 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Кроме того, пытаются продвигаться на фронте.

О ситуации на поле боя, последствиях российских атак по Украине, новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 24 ноября, – сообщает 24 Канал.

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