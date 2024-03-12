Атака "Шахедами" на Украину, много дронов ударили по России: хронология 748 дня войны
Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Россияне снова атаковали "Шахедами" и не только. Впрочем, страна-агресор оказались под массированной атакой дронов.
О главных новостях 12 марта, ситуацию на поле боя, в тылу и на международной арене, новых военных преступлениях россиян пишет 24 Канал.
Смотрите также "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе
Вчера вечером в результате артиллерийского обстрела пострадали три человека – две женщины, 43 и 48 лет, и мужчина 49 лет. К счастью, ранения не тяжелые, все будут лечиться дома. В общем враг совершил три атаки. Дважды бил по райцентру и еще раз по Червоногригорьевской общине. Поврежден магазин, 17 жилых домов, один частный дом полностью разрушен, задело 11 хозяйственных построек, 5 авто, 4 газопровода и 7 линий электропередачи. Без света остались 1714 домов. Иван Федоров сообщил, что 45-летний мужчина погиб в результате вражеских атак у Новооленевки Запорожского района. Еще один мужчина 60 лет получил ранения. Генштаб сообщил, что ночью оккупанты атаковали Украину, применив 22 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами ПВО уничтожено 17 дронов. Ночью оккупанты атаковали Харьковскую область. Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Купянске. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. К счастью, без пострадавших. Оккупанты заявили о якобы "сбитии" 25 БПЛА. Под атакой были Курская, Белгородская, Орловсюка, Тульская, Московская, Воронежская, Брянская, Лениградская, Нижегородская области. В Шебекино в результате падения с последующей детонацией обломками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах. В селе Новая Таволжанка после прилета снаряда повреждена линия электропередачи. Российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотник попал в установку перегонки нефти. Там вспыхнул масштабный пожар. Глава ЦРУ 11 марта выступил в Сенатском комитете по вопросам разведки. Он предупредил, что сокращение финансирования Украины для США было бы огромной и исторической ошибкой. Без дополнительной помощи в 2024 году вы увидите больше Авдеевки. И это, как мне кажется, было бы огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов, Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА. В Курске раздавались взрывы, на Белгородщине исчез свет, а в Орле горит нефтебаза. Постепенная ротация военных ВСУ продолжается на Таврическом направлении. Кроме того, восстановление бригад. Об этом сообщил спикер Дмитрий Лиховой.
Захватчики терроризируют мирное население Никополя
Россияне атаковали Запорожский район: есть жертва
Оккупанты атаковали Украину 22 "Шахедами": сколько сбили
Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске
Россию массированно атаковали беспилотники
Нефтебазу "Лукойл" в Нижегородской области атаковали дроны
Глава ЦРУ призвал США не совершать исторической ошибки
– подчеркнул Бернс.
Россию атаковали дроны: горит нефтебаза и не только
На Таврическом направлении продолжается ротация и восстановление бригад
Вчера вечером в результате артиллерийского обстрела пострадали три человека – две женщины, 43 и 48 лет, и мужчина 49 лет. К счастью, ранения не тяжелые, все будут лечиться дома.
В общем враг совершил три атаки. Дважды бил по райцентру и еще раз по Червоногригорьевской общине. Поврежден магазин, 17 жилых домов, один частный дом полностью разрушен, задело 11 хозяйственных построек, 5 авто, 4 газопровода и 7 линий электропередачи. Без света остались 1714 домов.
Иван Федоров сообщил, что 45-летний мужчина погиб в результате вражеских атак у Новооленевки Запорожского района. Еще один мужчина 60 лет получил ранения.
Генштаб сообщил, что ночью оккупанты атаковали Украину, применив 22 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами ПВО уничтожено 17 дронов.
Ночью оккупанты атаковали Харьковскую область. Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Купянске.
Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. К счастью, без пострадавших.
Оккупанты заявили о якобы "сбитии" 25 БПЛА. Под атакой были Курская, Белгородская, Орловсюка, Тульская, Московская, Воронежская, Брянская, Лениградская, Нижегородская области.
В Шебекино в результате падения с последующей детонацией обломками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.
В селе Новая Таволжанка после прилета снаряда повреждена линия электропередачи.
Российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотник попал в установку перегонки нефти. Там вспыхнул масштабный пожар.
Глава ЦРУ 11 марта выступил в Сенатском комитете по вопросам разведки. Он предупредил, что сокращение финансирования Украины для США было бы огромной и исторической ошибкой.
Без дополнительной помощи в 2024 году вы увидите больше Авдеевки. И это, как мне кажется, было бы огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов,
Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА. В Курске раздавались взрывы, на Белгородщине исчез свет, а в Орле горит нефтебаза.
Постепенная ротация военных ВСУ продолжается на Таврическом направлении. Кроме того, восстановление бригад. Об этом сообщил спикер Дмитрий Лиховой.