Атака "Шахедами" на Украину, много дронов ударили по России: хронология 748 дня войны

Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Россияне снова атаковали "Шахедами" и не только. Впрочем, страна-агресор оказались под массированной атакой дронов.

О главных новостях 12 марта, ситуацию на поле боя, в тылу и на международной арене, новых военных преступлениях россиян пишет 24 Канал.

Смотрите также "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе