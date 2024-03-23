Атака "Шахедами", дроны ударили по НПЗ в Самарской области: хронология 759 дня войны
В ночь на 23 марта оккупанты снова атаковали Украину дронами. Кроме того, враг пытается продвигаться на фронте. Однако, украинские защитники дают мощный отпор. Тем временем в России удар по очередному НПЗ.
О главных событиях 23 марта, ситуации на фронте, в тылу, на международной арене, новых военных преступлениях российских оккупантов информирует 24 Канал.
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В результате атаки "Шахедами" на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало. Последствия уточняются, сообщили в Силах обороны Юга. РосСМИ пишут, что 23 марта могли обнаружить террористов, которые якобы причастны к теракту в торговом центре "Крокус Сити" в Подмосковье. По предварительным данным, большинство из них – граждане Таджикистана. В Воздушных силах сообщили, что ночью враг атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донецкой области) и 34 ударными БПЛА типа "Shahed". Украинские защитники уничтожили 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Российские пропагандисты сообщили, что количество погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" якобы возросло до 82 человек, из них 3 детей. Дважды враг обстрелял из артиллерии и запустил 3 дрона-камикадзе. Бил по Никополю и Червоногригорьевской общине. Повреждены 2 многоэтажки, колледж, инфраструктурный объект, частный дом, 4 хозяйственные постройки, еще две – полностью разрушены, также задело теплицу и линии электропередачи. К счастью, никто не пострадал. Воздушные силы сообщили об угрозах по ударным БПЛА. Взрывы ночью раздавались в нескольких регионах России. Так, неспокойно было в Белгородской, Воронежской, Саратовской и Брянской областях. Российское минобороны утверждает, что около 22:00 над Белгородской областью якобы сбили 1 беспилотник, еще 2 – "ликвидировали" над Воронежской областью. Губернатор Белгородщины Гладков заявил, что во время атаки якобы пострадало одно из предприятий в Старооскольском городском округе. Также оккупанты заявили о якобы "уничтожении" 17 РСЗО Vampire над Белгородщиной. РосСМИ сообщили, что количество погибших возросло до более 70. Из сожженного концертного зала только что достали тела еще 12 жертв. Оккупанты сначала сообщили, что готовится обращение Путина к россиянам в связи с терактом. Но впоследствии сказали, что эта информация преждевременная. Ссылка на трансляцию речи, которую выложили российские пропагандисты, объяснили "технической ошибкой". Терехов пишет: "Третий взрыв в городе после "Шахеда". В сети распространяют информацию о якобы причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холл" нескольких бородатых мужчин кавказской внешности. На скорости подъехал микроавтобус, боковые двери открылись, выбросили свето-шумовые гранаты, выскочили шестеро бородатых людей кавказской внешности и начали стрелять, Игорь Терехов сообщил, что два взрыва были в Основянском районе. Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях. Захватчики перебрасывают технику с временно оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска. Оккупанты постоянно перемещают технику и живую силу с территории России. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета. Виктор Дудукалов отметил, что не все останавливается в Бердянском районе. Добавил, вражеский контингент постоянно в ротациях.
Атака "Шахедами": в Запорожской и Днепропетровской областях повреждены энергетические объекты
В Брянской области могли выявить причастных к теракту под Москвой
Сколько "Шахедов" сбили ночью
Потери врага
Ночью оккупанты атаковали Никопольщину
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
Россия снова под атакой БПЛА
Количество жертв в результате стрельбы под Москвой могло превысить 70, – СМИ
Дроны атаковали НПЗ в Самарской области
Путин должен был обратиться к россиянам по поводу стрельбы, но что-то пошло не так
Шестеро кавказцев и рюкзаки с бензином: очевидцы рассказали о стрелках в "Крокус Сити Холле"
– сказал очевидец.
Харьков под атакой "Шахедов"
В Бердянске больше оккупантов, чем местных: оккупанты перебрасывают технику
В результате атаки "Шахедами" на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало. Последствия уточняются, сообщили в Силах обороны Юга.
РосСМИ пишут, что 23 марта могли обнаружить террористов, которые якобы причастны к теракту в торговом центре "Крокус Сити" в Подмосковье. По предварительным данным, большинство из них – граждане Таджикистана.
В Воздушных силах сообщили, что ночью враг атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донецкой области) и 34 ударными БПЛА типа "Shahed".
Украинские защитники уничтожили 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Российские пропагандисты сообщили, что количество погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" якобы возросло до 82 человек, из них 3 детей.
Дважды враг обстрелял из артиллерии и запустил 3 дрона-камикадзе. Бил по Никополю и Червоногригорьевской общине.
Повреждены 2 многоэтажки, колледж, инфраструктурный объект, частный дом, 4 хозяйственные постройки, еще две – полностью разрушены, также задело теплицу и линии электропередачи. К счастью, никто не пострадал.
Воздушные силы сообщили об угрозах по ударным БПЛА.
Взрывы ночью раздавались в нескольких регионах России. Так, неспокойно было в Белгородской, Воронежской, Саратовской и Брянской областях.
Российское минобороны утверждает, что около 22:00 над Белгородской областью якобы сбили 1 беспилотник, еще 2 – "ликвидировали" над Воронежской областью.
Губернатор Белгородщины Гладков заявил, что во время атаки якобы пострадало одно из предприятий в Старооскольском городском округе. Также оккупанты заявили о якобы "уничтожении" 17 РСЗО Vampire над Белгородщиной.
РосСМИ сообщили, что количество погибших возросло до более 70. Из сожженного концертного зала только что достали тела еще 12 жертв.
Оккупанты сначала сообщили, что готовится обращение Путина к россиянам в связи с терактом. Но впоследствии сказали, что эта информация преждевременная.
Ссылка на трансляцию речи, которую выложили российские пропагандисты, объяснили "технической ошибкой".
Терехов пишет: "Третий взрыв в городе после "Шахеда".
В сети распространяют информацию о якобы причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холл" нескольких бородатых мужчин кавказской внешности.
На скорости подъехал микроавтобус, боковые двери открылись, выбросили свето-шумовые гранаты, выскочили шестеро бородатых людей кавказской внешности и начали стрелять,
Игорь Терехов сообщил, что два взрыва были в Основянском районе. Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.
Захватчики перебрасывают технику с временно оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска. Оккупанты постоянно перемещают технику и живую силу с территории России.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета. Виктор Дудукалов отметил, что не все останавливается в Бердянском районе. Добавил, вражеский контингент постоянно в ротациях.