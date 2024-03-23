Атака "Шахедами", дроны ударили по НПЗ в Самарской области: хронология 759 дня войны

В ночь на 23 марта оккупанты снова атаковали Украину дронами. Кроме того, враг пытается продвигаться на фронте. Однако, украинские защитники дают мощный отпор. Тем временем в России удар по очередному НПЗ.

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