Зеленский в Германии и Франции, смерть Навального: хронология 723 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается 723 сутки. Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и пытаются захватить все больше наших территорий. Силы обороны дают врагу мощный отпор.

О ситуации на поле боя, в частности, в Авдеевке, новых военных преступлениях оккупантов, борьбе украинского народа против российского агрессора, ситуации на международной арене, главных новостях 16 февраля пишет 24 Канал.

Важно Ад боев в Авдеевке: что происходит на одном из самых тяжелых направлений