Зеленский в Германии и Франции, смерть Навального: хронология 723 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается 723 сутки. Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и пытаются захватить все больше наших территорий. Силы обороны дают врагу мощный отпор.
О ситуации на поле боя, в частности, в Авдеевке, новых военных преступлениях оккупантов, борьбе украинского народа против российского агрессора, ситуации на международной арене, главных новостях 16 февраля пишет 24 Канал.
Важно Ад боев в Авдеевке: что происходит на одном из самых тяжелых направлений
Президент США Джо Байден заявил, что в смерти Навального виноват Путин. Об этом он сказал во время брифинга 16 февраля. Вечером 16 февраля президент Украины прибыл во Францию. Ожидается, что там украинский лидер подпишет с Макроном соглашение о гарантиях безопасности между Францией и Украиной. США считают, что Россия потратила на так называемую "сво" 211 миллиардов долларов. "С точки зрения утраченного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов", – добавила она, прояснив, что речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года. В Офисе генпрокурора заявили, что с 30 декабря по 7 февраля Россия использовала против Украины 24 баллистических ракет из КНДР. В частности, аж 5 таких ракет она выпустила во время атаки 7 февраля. Больше всего жертв ракета из КНДР вызвала 2 февраля во время удара по Харькову. Тогда погибли 3 три человека. Оккупанты бросили против нашей Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке не менее 15 тысяч своих солдат. В частности, враг сосредоточил там по меньшей мере 7 бригад. Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника. Весомые потери сейчас несет и 30-я отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил России. Идут бои против 35 и 55 отдельной мотострелковой бригады 41 армии, и против 21 и 15 отдельной мотострелковой бригады 2 армии, Во время брифинга с Шольцем глава государства вспомнил о самом адском участке фронта – Авдеевке. Президент заявил, что там военное руководство применяет новые подходы. Их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей, Президент также добавил, что находится на постоянном контакте с украинским командованием и детально понимает, что происходит в Авдеевке. 16 февраля в Берлине Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. О чем говорится в документе: В районе Авдеевского коксохима – пожар: враг пробует штурмовать позиции ВСУ под прикрытием дыма. Сообщил командующий Тарнавский. Украинские войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений. Логистика – работает. В увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 солдат – больше всего в этом году. Принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Об этом заявил командующий Тарнавский. По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции. Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Глава государства заявил, что Навальный был, очевидно, убит Путиным. Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции, Руководитель ОП заявил, что Путин – максимальное зло, которое боится конкуренции. Жизнь россиян для него – это ничто. Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает, – сила, Адвокат Леонид Соловьев посещал Навального в среду. Два дня назад с ним еще все было нормально. Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно стало продолжением декларации G7 о "гарантиях безопасности" для нашего государства. Днем 16 февраля Навальный вышел на прогулку. Когда вернулся, сразу почувствовал ухудшение самочувствия и фактически упал в обморок. По официальной версии, его пытались реанимировать, не удалось. Прокремлевские СМИ заявили, что причиной смерти якобы стал тромб. Отмечают, что в последнее время Навальный вроде бы не жаловался на самочувствие. РосСМИ сообщили, что Алексей Навальный умер в колонии. Причины смерти выясняются. Глава нашего государства уже встретился с канцлером Германии. Начали переговоры. По их итогам запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Владимир Зеленский и Олаф Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к обретению членства в Европейском Союзе и НАТО. Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину вернули 58 погибших защитников. Тела наших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения. Российский диктатор готовится к войне против стран Балтии. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев имеет убедительные данные разведки относительно намерений Кремля. По мнению начальника ГУР, никакие чудо-технологии, к сожалению, не помогут кардинально изменить ход длительной войны. Значительно важнее другие факторы. Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику, Путин заявил, что предпочитает президента Джо Байдена Трампу, потому что Байден "более опытный" и "более предсказуемый". "Я думаю, что господин Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно, тому, что они делают в Украине,"– сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Министр обороны Швеции Поль Джонсон заявил, что независимо от результатов выборов в ноябре, Европа должна сделать для Украины больше. Он убежден в том, что уроки, которые они сейчас получают с поля боя в Украине, увеличиваются в объемах. В ГСЧС сообщили, что сегодня вблизи Довгенького на Харьковщине три человека, предварительно, подорвались на противопехотной мине. Двое погибли, еще один – травмирован. За сутки россияне 14 раз атаковали гражданских в Донецкой области. Оккупанты убили человека, трех – ранили. Военный репортер CNN Фредерик Плейтген рассказал о своей последней поездке на линию фронта в Украине. Больше всего его поразило количество трупов российских военных, которых никто не забирает. Председатель Запорожской ОВА рассказал, что одна женщина в сверхтяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении. У нее частично ампутация конечностей, из-за ранений, которые враг ей нанес. Также еще 3 человека в тяжелом состоянии в больницах города, две – получили медицинскую помощь сразу на месте, от госпитализации отказались. Президент прибыл в Германию. Заметил, что впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Защитники рассказали, что россияне активно используют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода. По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника, Жуткие кадры из Авдеевки: смотрите видео Заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что на некоторых отрезках ситуация критическая, но бойцы контролируют ее. Больше всего донимают удары управляемыми авиабомбами, которые враг сбрасывает по всей Авдеевке, в частности, по промзоне. Я непосредственно находился на этих участках и скажу, что от ударов КАБов просто землетрясение – такая плотность и количество этих боеприпасов, Владимир Зеленский может посетить Германию и Францию 16 февраля. Визиты в страны будут проводиться, чтобы привлечь важную оборонную помощь для нашего государства. Сейчас польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. Спикер ГПСУ рассказал, что в очередях на части пунктов пропуска украинско-польской границы стоят около 1,4 тысячи грузовиков. Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов, Такую очередь фиксируют именно с польской стороны. Глава Минобороны Швеции отреагировал на назначение Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Это дело Украины, как она организует свои Вооруженные силы. У нас хорошие отношения, и мы надеемся, что они будут такими и в дальнейшем. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить в войне, Украина станет членом НАТО уже, видимо, после войны. Сейчас приоритетом является оказание помощи для защиты, а не приглашение в Альянс. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны, В Сумской области ночью уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59. Роман Кулик служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером. Оккупанты заявили об очередной атаке беспилотников. Их якобы "сбивали" над Белгородской областью и Черным морем. Сегодня начинается 60-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. По данным СМИ, 17 февраля выступит Владимир Зеленский. Глава Полтавской ОВА сообщил, что ночью было попадание на открытой территории в Миргородском районе. К счастью, жертв и пострадавших нет. Пресс-офицер 3-й ОШБр рассказал, что соотношение сил в районе Авдеевки сейчас составляет один к семи. Надо понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время "Вагнера", то там была смесь между "зеками" и "спецурой", то здесь линейные механизированные бригады России и специалисты из ГРУ, В Венгрии заявили о присоединении к коалиции 20 стран-членов НАТО. Речь идет о разминировании украинских территорий. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Аналитики американского Института изучения войны отметили, что захват Авдеевки не будет иметь для страны-агрессора оперативного значения. Только информационное и политическое. Кремль желает хоть какой-то "победы" накануне выборов президента. Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля. Законодатели так и не проголосовали за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине. Белый дом возмущен по поводу того, что спикер Палаты представителей объявил перерыв. Василий Бондарь заявил, что Украина хотела бы закупить истребители у Турции. Речь идет о самолетах типа KAAN, которые сейчас находятся на стадии разработки. Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что в Авдеевке происходит плановое усиление подразделений. Также осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения. Оккупанты запустили ракеты на Миргород Полтавской области и Харьков. Там прогремели взрывы.
Байден отреагировал на смерть Навального
Зеленский прибыл во Францию
Сколько денег Россия уже потратила на войну в Украине: в Пентагоне подсчитали
Россия выпустила по Украине уже 24 ракеты из КНДР
Сколько оккупантов пытаются захватить Авдеевку
– заявили в Третьей штурмовой.
Зеленский отреагировал на бои в Авдеевке
– подчеркнул Зеленский.
Что предусматривает соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией
По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет, - командующий Тарнавский
В ВСУ подтвердили отход с позиций "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки
Зеленский прокомментировал смерть Навального
– заявил Зеленский во время брифинга с Шольцем.
В ОП отреагировали на смерть Навального
– подчеркнул Андрей Ермак.
Адвокат Навального рассказал о последней встрече
Украина и Германия подписали соглашение о "гарантиях безопасности"
В России сообщили подробности смерти Навального
Навальный умер в колонии
Президент начал переговоры с Шольцем
В Украину вернули тела 58 павших защитников
Путин готовится к войне против стран Балтии, – FT
Буданов назвал то, что может изменить ход противостояния
– заявил Кирилл Буданов.
Путин заявил о "лучшем" для России президенте Байдене: в Белом доме отреагировали
На Харьковщине три человека подорвались на боеприпасе
За сутки оккупанты 14 раз атаковали гражданских в Донецкой области
Под огнем находились 8 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 55 гражданских объектов – 45 жилых домов, два детсада, школа, спортивная школа, религиозное сооружение, котельная, автомобили, критическая инфраструктура.
"Везде полно мертвых россиян": журналист CNN рассказал о своей поездке на фронт
Ракетный удар по Запорожью 15 февраля: У тяжелораненной частичная ампутация конечностей
Зеленский прибыл в Германию
3-я ОШБр показала жуткое видео с Авдеевского коксохима
– говорится в сообщении.
Майор 3-й ОШБр рассказал о сложности обороны Авдеевки
– отметил Кудряшов.
Зеленский прибудет в Берлин и Париж
В ГПСУ прокомментировали блокаду на границе с Польшей
– отметил Демченко.
В Минобороны Швеции выразили свои надежды относительно нового главкома ВСУ
– заявил Поль Джонсон в интервью 24 Каналу.
Получит ли Украина приглашение в НАТО в этом году
- сказал представитель Госдепа США Даниэл Сайзек.
На Сумщине сбили ракету Х-59
Свою жизнь за Украину отдал реконструктор Роман Кулик
В России снова жалуются на атаку дронов
В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности: выступит Зеленский
Атака на Миргородский район: есть попадание в открытую территорию
Соотношение сил один к семи, – пресс-офицер 3-й ОШБр о ситуации в Авдеевке
– подчеркнул Александр Бородин.
Силы обороны ликвидировали 400 тысяч оккупантов
Венгрия будет помогать разминировать Украину
Осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях
Захват Авдеевки не будет иметь оперативного значения для России, – ISW
Палата представителей США не проголосовала за законопроект с помощью Украине
Украина планирует приобрести у Турции истребители KAAN, – посол
Происходит усиление, выделены дополнительные боеприпасы, - Тарнавский о ситуации в Авдеевке
В Миргороде и Харьковской области раздавались взрывы: оккупанты пускали ракеты
Президент США Джо Байден заявил, что в смерти Навального виноват Путин.
Об этом он сказал во время брифинга 16 февраля.
Вечером 16 февраля президент Украины прибыл во Францию.
Ожидается, что там украинский лидер подпишет с Макроном соглашение о гарантиях безопасности между Францией и Украиной.
США считают, что Россия потратила на так называемую "сво" 211 миллиардов долларов.
"С точки зрения утраченного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов", – добавила она, прояснив, что речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года.
В Офисе генпрокурора заявили, что с 30 декабря по 7 февраля Россия использовала против Украины 24 баллистических ракет из КНДР. В частности, аж 5 таких ракет она выпустила во время атаки 7 февраля. Больше всего жертв ракета из КНДР вызвала 2 февраля во время удара по Харькову. Тогда погибли 3 три человека.
Оккупанты бросили против нашей Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке не менее 15 тысяч своих солдат. В частности, враг сосредоточил там по меньшей мере 7 бригад.
Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника. Весомые потери сейчас несет и 30-я отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил России. Идут бои против 35 и 55 отдельной мотострелковой бригады 41 армии, и против 21 и 15 отдельной мотострелковой бригады 2 армии,
Во время брифинга с Шольцем глава государства вспомнил о самом адском участке фронта – Авдеевке. Президент заявил, что там военное руководство применяет новые подходы.
Их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей,
Президент также добавил, что находится на постоянном контакте с украинским командованием и детально понимает, что происходит в Авдеевке.
16 февраля в Берлине Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. О чем говорится в документе:
В районе Авдеевского коксохима – пожар: враг пробует штурмовать позиции ВСУ под прикрытием дыма. Сообщил командующий Тарнавский.
Украинские войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений. Логистика – работает. В увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения.
За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 солдат – больше всего в этом году.
Принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Об этом заявил командующий Тарнавский.
По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.
Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях.
Глава государства заявил, что Навальный был, очевидно, убит Путиным.
Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции,
Руководитель ОП заявил, что Путин – максимальное зло, которое боится конкуренции. Жизнь россиян для него – это ничто.
Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает, – сила,
Адвокат Леонид Соловьев посещал Навального в среду. Два дня назад с ним еще все было нормально.
Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно стало продолжением декларации G7 о "гарантиях безопасности" для нашего государства.
Днем 16 февраля Навальный вышел на прогулку. Когда вернулся, сразу почувствовал ухудшение самочувствия и фактически упал в обморок.
По официальной версии, его пытались реанимировать, не удалось. Прокремлевские СМИ заявили, что причиной смерти якобы стал тромб. Отмечают, что в последнее время Навальный вроде бы не жаловался на самочувствие.
РосСМИ сообщили, что Алексей Навальный умер в колонии. Причины смерти выясняются.
Глава нашего государства уже встретился с канцлером Германии. Начали переговоры. По их итогам запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к обретению членства в Европейском Союзе и НАТО.
Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину вернули 58 погибших защитников. Тела наших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения.
Российский диктатор готовится к войне против стран Балтии. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев имеет убедительные данные разведки относительно намерений Кремля.
По мнению начальника ГУР, никакие чудо-технологии, к сожалению, не помогут кардинально изменить ход длительной войны. Значительно важнее другие факторы.
Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику,
Путин заявил, что предпочитает президента Джо Байдена Трампу, потому что Байден "более опытный" и "более предсказуемый".
"Я думаю, что господин Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно, тому, что они делают в Украине,"– сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Министр обороны Швеции Поль Джонсон заявил, что независимо от результатов выборов в ноябре, Европа должна сделать для Украины больше. Он убежден в том, что уроки, которые они сейчас получают с поля боя в Украине, увеличиваются в объемах.
В ГСЧС сообщили, что сегодня вблизи Довгенького на Харьковщине три человека, предварительно, подорвались на противопехотной мине. Двое погибли, еще один – травмирован.
За сутки россияне 14 раз атаковали гражданских в Донецкой области. Оккупанты убили человека, трех – ранили.
Военный репортер CNN Фредерик Плейтген рассказал о своей последней поездке на линию фронта в Украине. Больше всего его поразило количество трупов российских военных, которых никто не забирает.
Председатель Запорожской ОВА рассказал, что одна женщина в сверхтяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении. У нее частично ампутация конечностей, из-за ранений, которые враг ей нанес.
Также еще 3 человека в тяжелом состоянии в больницах города, две – получили медицинскую помощь сразу на месте, от госпитализации отказались.
Президент прибыл в Германию. Заметил, что впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Защитники рассказали, что россияне активно используют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.
По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника,
Жуткие кадры из Авдеевки: смотрите видео
Заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что на некоторых отрезках ситуация критическая, но бойцы контролируют ее. Больше всего донимают удары управляемыми авиабомбами, которые враг сбрасывает по всей Авдеевке, в частности, по промзоне.
Я непосредственно находился на этих участках и скажу, что от ударов КАБов просто землетрясение – такая плотность и количество этих боеприпасов,
Владимир Зеленский может посетить Германию и Францию 16 февраля. Визиты в страны будут проводиться, чтобы привлечь важную оборонную помощь для нашего государства.
Сейчас польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. Спикер ГПСУ рассказал, что в очередях на части пунктов пропуска украинско-польской границы стоят около 1,4 тысячи грузовиков.
Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов,
Такую очередь фиксируют именно с польской стороны.
Глава Минобороны Швеции отреагировал на назначение Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского.
Это дело Украины, как она организует свои Вооруженные силы. У нас хорошие отношения, и мы надеемся, что они будут такими и в дальнейшем. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить в войне,
Украина станет членом НАТО уже, видимо, после войны. Сейчас приоритетом является оказание помощи для защиты, а не приглашение в Альянс.
Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны,
В Сумской области ночью уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Роман Кулик служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером.
Оккупанты заявили об очередной атаке беспилотников. Их якобы "сбивали" над Белгородской областью и Черным морем.
Сегодня начинается 60-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. По данным СМИ, 17 февраля выступит Владимир Зеленский.
Глава Полтавской ОВА сообщил, что ночью было попадание на открытой территории в Миргородском районе. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Пресс-офицер 3-й ОШБр рассказал, что соотношение сил в районе Авдеевки сейчас составляет один к семи.
Надо понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время "Вагнера", то там была смесь между "зеками" и "спецурой", то здесь линейные механизированные бригады России и специалисты из ГРУ,
В Венгрии заявили о присоединении к коалиции 20 стран-членов НАТО. Речь идет о разминировании украинских территорий.
В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.
Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.
Аналитики американского Института изучения войны отметили, что захват Авдеевки не будет иметь для страны-агрессора оперативного значения. Только информационное и политическое. Кремль желает хоть какой-то "победы" накануне выборов президента.
Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля. Законодатели так и не проголосовали за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине. Белый дом возмущен по поводу того, что спикер Палаты представителей объявил перерыв.
Василий Бондарь заявил, что Украина хотела бы закупить истребители у Турции. Речь идет о самолетах типа KAAN, которые сейчас находятся на стадии разработки.
Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что в Авдеевке происходит плановое усиление подразделений.
Также осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.
Оккупанты запустили ракеты на Миргород Полтавской области и Харьков. Там прогремели взрывы.