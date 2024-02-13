У россиян может быть все очень плохо, – Черник сказал, в чем заключается стратегия нашей победы
Украине важно продолжать бить по важным для оккупантов объектам на территории России. Если масштабировать эти удары, то можно существенно приблизиться к победе.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что Россия имеет, к сожалению, мощный потенциал в сфере ПВО. Однако Украина также наращивает свои возможности ударов по военным объектам России.
Смотрите также По следам Сталина: за что в России сажают физиков по делу о "гиперзвуке" и при чем здесь "Кинжалы"
Должны еще больше масштабировать такие удары
Как отметил Черник, недавние удары по нефтеперерабатывающим заводам в России – прекрасный ход. Страна-агрессор зарабатывает огромные деньги на нефти. А такие удары влияют на их бюджет.
Пока свободно конвертируемая валюта заходит в Россию, до тех пор эта страна может стоять. Чем меньше будет таких поступлений – тем лучше для нас. 90% поступлений в российский бюджет идет от сырья: нефть, газ, золото и тому подобное. Поэтому такие удары по нефтеперерабатывающим заводам и являются одним из элементов стратегии нашей победы. Но это нужно серьезно масштабировать,
– сказал Черник.
Взрывы на нескольких заводах – это прекрасно. Но нужно, чтобы в России они горели десятками. Тогда ситуация для оккупантов будет действительно тяжелой.
Несмотря на это, стоит осознавать, что масштабировать такие удары – непростая задача, но ее возможно выполнить. Нужно время на увеличение производства; на создание успешных алгоритмов прорыва российской ПВО и т.п. Работа над этим продолжается.
Взрывы в России: кратко
- 9 февраля СБУ с помощью беспилотников успешно атаковала два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае. Убытки оценивали в миллионы долларов.
- Также 3 февраля СБУ атаковала еще и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Волгограде. Известно, что он является крупнейшим в Южном федеральном округе России. Там были вынуждены частично сократить производственный цикл, чтобы устранить повреждения.
- Резонанс приобрел и удар по нефтяному терминалу в Усть-Луге. Bloomberg назвало это открытием "нового фронта" в войне.