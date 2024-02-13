У россиян может быть все очень плохо, – Черник сказал, в чем заключается стратегия нашей победы

Украине важно продолжать бить по важным для оккупантов объектам на территории России. Если масштабировать эти удары, то можно существенно приблизиться к победе.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что Россия имеет, к сожалению, мощный потенциал в сфере ПВО. Однако Украина также наращивает свои возможности ударов по военным объектам России.

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Должны еще больше масштабировать такие удары

Как отметил Черник, недавние удары по нефтеперерабатывающим заводам в России – прекрасный ход. Страна-агрессор зарабатывает огромные деньги на нефти. А такие удары влияют на их бюджет.

Пока свободно конвертируемая валюта заходит в Россию, до тех пор эта страна может стоять. Чем меньше будет таких поступлений – тем лучше для нас. 90% поступлений в российский бюджет идет от сырья: нефть, газ, золото и тому подобное. Поэтому такие удары по нефтеперерабатывающим заводам и являются одним из элементов стратегии нашей победы. Но это нужно серьезно масштабировать,

– сказал Черник.

Взрывы на нескольких заводах – это прекрасно. Но нужно, чтобы в России они горели десятками. Тогда ситуация для оккупантов будет действительно тяжелой.

Несмотря на это, стоит осознавать, что масштабировать такие удары – непростая задача, но ее возможно выполнить. Нужно время на увеличение производства; на создание успешных алгоритмов прорыва российской ПВО и т.п. Работа над этим продолжается.

Взрывы в России: кратко