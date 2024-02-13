Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Росія має, на жаль, потужний потенціал у сфері ППО. Однак Україна також нарощує свої можливості ударів по військових об'єктах Росії.

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Маємо ще більше масштабувати такі удари

Як наголосив Черник, нещодавні удари по нафтопереробних заводах в Росії – прекрасний хід. Країна-агресорка заробляє величезні гроші на нафті. А такі удари впливають на їхній бюджет.

Поки вільно конвертована валюта заходить в Росії, доти ця країна може стояти. Чим менше буде таких надходжень – тим краще для нас. 90% надходжень в російський бюджет йде від сировини: нафта, газ, золото тощо. Тому такі удари по нафтопереробних заводах і є одним із елементів стратегії нашої перемоги. Але це потрібно серйозно масштабувати,

– сказав Черник.

Вибухи на кількох заводах – це чудово. Але потрібно, щоб в Росії вони горіли десятками. Тоді ситуація для окупантів буде дійсно важкою.

Попри це, варто усвідомлювати, що масштабувати такі удари – непросте завдання, але його можливо виконати. Потрібен час на збільшення виробництва; на створення успішних алгоритмів проривання російської ППО тощо. Робота над цим триває.

Вибухи в Росії: коротко