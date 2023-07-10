Россияне штурмуют Спорное, тяжелые бои под Бахмутом: карта боевых действий за 10 июля
10 июля 2023, 08:33Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные сдерживают наступление российских сил на нескольких направлениях. Оккупанты пытаются зайти в Спорное, а также сосредотачивают силы вокруг Авдеевки и Марьинки.
Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
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Только в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
Враг пытается вытеснить наши войска из СпорногоНа Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел. Враг нанес авиаудары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
Россияне пытаются вытеснить наши войска из Спорного: карта боевНа Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.
Украинские силы отразили атаки врага в районе села Дубово-Василевка: карта боевНа Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
Карта боев в АвдеевкеНа Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиаудар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.
Карта боев в МарьинкеНа Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
Россияне наступали в районе Новомихайловки: карта
Россияне пытаются сдержать продвижение Сил обороныНа Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиаудары в районах Ровнополя и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение с артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Карта боев на Юге