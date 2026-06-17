США готовят очень важное решение: что в кулуарах НАТО говорят о войне в Украине

В кулуарах НАТО поражены ударами украинских дронов по территории России. Число запущенных беспилотников в мае откровенно удивило. Также США рассматривают решение, которое будет чрезвычайно выгодным для Украины.

Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие подчеркнул, что эта неделя является особенно важной для Украины на международном уровне. Проходит не только саммит G7, но и мероприятия в штаб-квартире НАТО. Кроме того, ближе к концу недели начнётся заседание Совета ЕС, на котором обсудят дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз.

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В НАТО впечатлены работой Украины

По словам ведущего, весной Дональд Трамп приостановил некоторые санкции против российской нефти из-за конфликта с Ираном. Сейчас Вашингтон и Тегеран почти достигли мирного соглашения. Общая цена на нефть уже падает. Поэтому Трамп рассматривает варианты возобновления ограничений в отношении российской нефти.

Кроме того, лидеры стран G7 договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и противоракетной защиты. Также США рассматривают вариант предоставления Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot. Именно они позволяют сбивать российские баллистические ракеты.

Общался с западными журналистами и должностными лицами НАТО. У них есть ощущение, что действительно что-то изменилось. Ситуация на фронте сейчас самая благоприятная за последние 10 месяцев. А удары на большие расстояния — наша самая сильная карта. В мае Украина запустила по России 10 тысяч дронов. Это впечатляющие цифры, о которых сейчас говорят чиновники НАТО,

– подчеркнул Ткие.

Отдельно в НАТО отмечают успешные атаки дронами типа middle-strike, которые серьезно затрудняют логистику оккупантов в Крыму. Там внимательно следят за этой ситуацией.

Что говорят в НАТО об Украине: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что после начала военной операции против Ирана Трамп отошел от мирных переговоров по урегулированию войны в Украине. Сейчас США и Иран приближаются к мирному соглашению. Соответственно, Трамп вновь взялся за Украину и Россию.

17 июня Трамп заявил, что провел продуктивные беседы с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его мнению, обе стороны пытаются прийти к определенному решению, но не знают, как этого добиться.