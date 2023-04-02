Оккупанты распространяют очередную ИПСО, ночная тревога: хронология 403 дня войны

Уже 403-й день полномасштабной войны украинские защитники героически обороняют Украину от российских захватчиков. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных людей.

О главных событиях 2 апреля, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

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Отбой тревоги.В части областей объявили воздушную тревогу. По данным Monitor, существует угроза применения наземных пусковых комплексов ЗРК/ОТРК с Востока.ВСУ удалось уничтожить некоторые группировки российских войск на 50 – 70%. Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, сейчас эти группировки доукомплектовываются мобилизованными посредственным уровнем подготовки.Суд в Москве обязал компанию IMAX вернуться на российский рынок и продолжить эксплуатацию оборудования и поставок фильмов в стране-агрессоре.Оккупанты распространили фейк, где якобы украинский воин жалуется на командование. На видео мужчина в форме рассказывает, что он и его товарищи "в Авдеевке", на улице март, они "из Винницы", "неделя как мобилизованные" и они уже "три дня без связи". Также неизвестный воин не ориентируется, где захватчики, а где наши. В Центре стратегических коммуникаций назвали это ложью и новой ИПСО врага. В Украине всех мобилизованных, прошедших медкомиссию и признанных пригодными к военной службе, отправляют в учебные центры подготовки. Кроме того, текст российских фейкометов не соответствует реалиям и правилам украинского языка.