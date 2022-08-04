Враг пытается прорвать оборону ВСУ на Харьковщине, но понес потери возле Марьинки

Идут 162 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на Востоке нашего государства.

Вместе с тем захватчики пытаются прорвать оборону украинских сил на Харьковщине и продолжают наносить интенсивные удары по населенным пунктам и позициям ВСУ на Юге. Об актуальной ситуации на фронте на 18:00 4 августа рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Ситуация в Донбассе и Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии по районам целого ряда населенных пунктов, в частности:

Харькова;

Лебяжьего;

Борщевой;

Дементиевки;

Коробочкиного;

Больших Проходов;

Русских Тишков;

Старый Салтов;

Пришиба;

Циркунов;

Мосьпанова;

Безруков;

Новомосковск.

В настоящее время противник пытается прорвать оборону украинских войск вблизи Гусаровки – боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении враг обстреливает с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха.

Вместе с тем попытки наступления российских оккупантов в районах Долины и Богородичного сорвали украинские военные – захватчики потерпели крах и были вынуждены бежать.

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В Донецком направлении враг применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны с занятых ими позиций. Осуществлял разведку беспилотниками, чтобы выявить маршруты логистического обеспечения наших защитников и защитниц, а также объекты критической инфраструктуры.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

На Бахмутском направлении противник гнал по военной и гражданской инфраструктуре вблизи одноименного города, Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Кодемы и Соледара. Для обстрела последних четырех населённых пунктов применил авиацию.

Зафиксированы штурмовые действия оккупантов с целью улучшения их тактического положения вблизи Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины – успеха захватчики не добились, отступили. Тем временем вблизи Майского и Кодемы продолжаются боевые действия .

На Авдеевском направлении россияне били из танков и разных типов артиллерии по Пескам, Пречистовке, Шевченко, Владимировке, Новобахмутовке, Невельском, Нетайловом и Красногоровке. Также враг предпринял очередную попытку наступления на Пески – успеха не имеет, продолжаются боевые действия.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий враг не зафиксирован . В дальнейшем продолжались обстрелы вдоль всей линии соприкосновения с танками и разными типами артиллерии, от авиационных ударов страдал Новополь. Прорвать оборону украинских сил оккупанты пытались вблизи Марьинки – понесли потери и отошли .

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Что происходит на Юге и в остальных регионах

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает свои усилия на недопущении продвижения ВСУ вглубь временно оккупированных территорий. В дальнейшем фиксируется высокая интенсивность обстрелов из танков и артиллерии по позициям наших войск по всей линии столкновения, а также постоянная разведка беспилотниками.

россияне нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Зоря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потёмкино, Зеленый Гай, Белая Криница, Балка Хуторская. Наступательные действия врага успешно остановлены нашими защитниками и защитницами вблизи Белогорки и Лозового.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил россии и республики беларусь не выявлено.

В целях демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны враг применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведевка и Николаевка Черниговской области, а также Краснополье, Мирополье, Михайловке, Большой Рыбице Сумской области. Вел воздушную разведку.

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