До зимы кремль может реализовать две подлых цели в Украине

В логике этого этапа войны до зимы кремль должен предпринять два действия. Первое – нанести ракетный удар по "зимней" инфраструктуре украинских городов.

Второе – создать угрозу техногенной катастрофы и затребовать гуманитарное перемирие.

Важно кремль цинично проник в украинский тыл

Действия россии

кремль ведет террористическую войну. Сначала под чужим флагом создает проблему, а затем назначает цену за ее решение.

Либо создает угрозу и называет цену за отказ от ее реализации.

путин ведет террористическую войну / Фото Getty Images

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