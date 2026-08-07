Защита Донецкой области, удары по НПЗ и противоракетная оборона: Зеленский рассказал о докладе Драпатого

Украинское военное руководство разработало новые меры по укреплению обороны в Донецкой области и защите воздушного пространства от российских атак. Силы обороны продолжают не только сдерживать штурмы оккупантов, но и наносить ощутимые удары по их стратегическим объектам в глубоком тылу.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Каковы успехи Украины на поле боя?

Основное внимание во время доклада было уделено обороне Константиновки, Славянска и в целом всей Донецкой области. По словам главы государства, украинские подразделения в полной мере выполняют боевые задачи, эффективно отражают российские штурмы, ликвидируют попытки инфильтрации врага и последовательно уничтожают противника. Также военное командование имеет четкое представление о том, как усилить этот направление.

Помимо обстановки на линии соприкосновения, во время встречи был затронут вопрос о долгосрочных санкциях против России. В частности, удары по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу принесли хорошие результаты.

Кроме того, главнокомандующий доложил президенту о противодействии российской баллистике и взаимодействии с американской стороной. Зеленский заверил, что Украина активно работает над получением новых партий ракет для систем ПВО.

Чем больше Путин будет верить в свою ставку на баллистику, тем меньше будет его склонность положительно реагировать на дипломатические предложения. Следовательно, усиление защиты Украины является прямой инвестицией в дипломатию,

– добавил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский и Драпатый обсудили кадровые вопросы в Вооруженных Силах.

Напомним, Украина готовит новую санкционную операцию против России. Ожидается, что она должна усилить давление на агрессора и затруднить работу его военно-промышленного комплекса.