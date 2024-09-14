Байден и Стармер провели встречу: приняли ли решение по ударам Украины в глубь России

Президент США Джо Байден 13 сентября встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обеих страны подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.

Байден и Стармер высказали свою позицию на фоне того, что Украина до сих пор продолжает защищаться от российской агрессии. Сама же встреча состоялась в Белом доме в Вашингтоне.

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О чем говорили Байден и Стармер

В Белом доме отметили, что лидеры Соединенного Королевства и США углубленно обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес для обоих руководителей государств.

Они подтвердили непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Они выразили глубокую обеспокоенность предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России и поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России,

– говорится в сообщении.

В то же время журналисты Politico рассказали, что, выступая после встречи, Кир Стармер сказал, что окончательного решения по ракетам Storm Shadow не принято, и намекнул, что следующие шаги могут состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце.

"Очевидно, что мы вернемся к этому вопросу на ГА ООН через несколько дней с более широким кругом людей",

– сказал он.

В Администрации президента США также отметили, что Байден и Стармер подтвердили свою "железную преданность безопасности Израиля", срочную потребность в соглашении о прекращении огня, которая освободит заложников и позволит увеличить помощь в Газе, а также необходимость Израиля сделать больше для защиты гражданских лиц и решения ужасной гуманитарной ситуации в Газе.

Они также осудили поддерживаемые Ираном нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море. Они обсудили сотрудничество США и Великобритании в сфере чистой энергии и передовых технологий, по AUKUS, а также возможности углубления наших крепких американо-британских экономических связей,

– отметили в Белом доме.

Президент Байден также подчеркнул свою поддержку Белфастского соглашения и его роли в поддержании мира и стабильности в Северной Ирландии.

Справка! Белфастское соглашение, подписанное 10 апреля 1998 года, стало важным шагом к завершению длительного конфликта между протестантскими и католическими общинами Северной Ирландии. Соглашение обеспечило создание Декларации о самоуправлении Северной Ирландии, где местные органы власти получили определенные полномочия, а также содержала договоренности по разоружению и сотрудничеству с Республикой Ирландия и Великобританией.

К слову, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что политика США относительно ударов по территории России не изменится. По словам чиновника, США серьезно восприняли предупреждение Путина, что удары дальнобойными ракетами по России будут рассматриваться как прямое участие НАТО в войне против России.