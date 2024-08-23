В Минобороны назвали один из главных ударных кулаков России

В начале полномасштабной войны российские захватчики значительно преобладали в количестве техники. Однако, за 2,5 года Силы обороны уничтожили десятки тысяч единиц вражеского вооружения.

Первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назвал один из главных ударных кулаков агрессора.

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Один из главных ударных кулаков России

Генерал-лейтенант Гаврилюк отметил, что в начале полномасштабной войны российская армия многократно превосходила ВСУ в количестве танков, артиллерийских стволов, РСЗО и фактически во всем. Однако, за 2,5 года Силы обороны уничтожили более 8500 вражеских танков, более 17000 артсистем, около 1000 средств ПВО, около 370 самолетов, почти 2500 крылатых ракет.

Чиновник риторически спросил, какая армия Европы имеет такой арсенал. Генерал-лейтенант отметил, что Силы обороны нанесли агрессору беспрецедентные потери благодаря стойкости наших воинов, рациональной тактике ведения войны и эффективному применению имеющихся средств поражения.

Одним из главных ударных кулаков росармии в ее ведении войны является артиллерия. Командование росармии было уверено, что их артиллерийская мощь прожжет украинскую линию обороны. Вопрос "№1" в войне – какие силы и средства огневого поражения есть у сторон, сколько стволов, боеприпасов различной номенклатуры и тому подобное,

– подчеркнул Гаврилюк.

Добавил, еще перед войной оккупанты просчитали, что нашему государству будет критически не хватать различных боеприпасов. Крупнейшие украинские базы и арсеналы в течение нескольких лет подряд взрывались.

Враг был убежден, что его запасы боеприпасов несравненно больше, даже суммарных запасов артснарядов европейских стран-партнеров Украины.

В течение 2,5 года полномасштабной войны российские захватчики ежемесячно выпускали по позициям украинских защитников, прифронтовых городах более 300 тысяч снарядов. Были периоды, когда прилетало и значительно больше. Вражеская артиллерия накрывала большие площади, ведь запасы снарядов позволяли.

Гаврилюк отметил, что расчет российского командования был четкий и понятный – под таким огнем украинские силы не выстоят. В то же время отметил, что сработали наши контраргументы.

Мы и в дальнейшем сдерживаем продвижение врага, несмотря на их преимущество в артиллерии, технике, личном составе и доминировании в небе. Напоминаю, мы уже уничтожили более 17000 российских артсистем. Да, у них еще есть запасы артиллерии советского производства, но они не безграничны,

– подчеркнул заместитель министра обороны.

Чиновник отметил, что по определенным образцам техники и вооружения Россия уже приближается к той точке, когда не сможет компенсировать ежедневные потери.

Кстати, заметил генерал-лейтенант, технологичность, точность, дальнобойность западных артсистем могут нивелировать преимущество агрессора в количестве снарядов. Например, если соотношение – 1 к 3, но не 1 к 8, как это было в некоторых периодах в начале 2024 года.