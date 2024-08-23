Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк назвав один з головних ударних кулаків агресора.

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Один з головних ударних кулаків Росії

Генерал-лейтенант Гаврилюк зауважив, що на початку повномасштабної війни російська армія багатократно переважала ЗСУ в кількості танків, артилерійських стволів, РСЗВ та фактично у всьому. Однак, за 2,5 року Сили оборони знищили понад 8500 ворожих танків, більш ніж 17000 артсистем, близько 1000 засобів ППО, близько 370 літаків, майже 2500 крилатих ракет.

Посадовець риторично запитав, яка армія Європи має такий арсенал. Генерал-лейтенант наголосив, що Сили оборони завдали агресору безпрецедентних втрат завдяки стійкості наших воїнів, раціональній тактиці ведення війни й ефективному застосуванню наявних засобів ураження.

Одним з головних ударних кулаків росармії в її веденні війни є артилерія. Командування росармії було впевнене, що їхня артилерійська потуга пропалить українську лінію оборони. Питання "№1" у війні – які сили й засоби вогневого ураження є у сторін, скільки стволів, боєприпасів різної номенклатури тощо,

– підкреслив Гаврилюк.

Додав, ще перед війною окупанти прорахували, що нашій державі критично бракуватиме різних боєприпасів. Найбільші українські бази й арсенали впродовж кількох років поспіль вибухали.

Ворог був переконаний, що його запаси боєприпасів незрівнянно більші, навіть за сумарні запаси артснарядів європейських країн-партнерів України.

Упродовж 2,5 року повномасштабної війни російські загарбники щомісяця випускали по позиціях українських захисників, прифронтових містах понад 300 тисяч снарядів. Були періоди, коли прилітало й значно більше. Ворожа артилерія накривала великі площі, адже запаси снарядів давали змогу.

Гаврилюк зауважив, що розрахунок російського командування був чіткий і зрозумілий – під таким вогнем українські сили не вистоять. Водночас наголосив, що спрацювали наші контраргументи.

Ми й надалі стримуємо просування ворога, попри їхню перевагу в артилерії, техніці, особовому складі та домінуванні в небі. Нагадую, ми вже знищили понад 17000 російських артсистем. Так, у них ще є запаси артилерії радянського виробництва, але вони не безмежні,

– підкреслив заступник міністра оборони.

Посадовець зазначив, що за певними зразками техніки та озброєння Росія вже наближається до тієї точки, коли не зможе компенсувати щоденні втрати.

До речі, зауважив генерал-лейтенант, технологічність, точність, далекобійність західних артсистем можуть нівелювати перевагу агресора в кількості снарядів. Наприклад, якщо співвідношення – 1 до 3, але не 1 до 8, як це було в деяких періодах на початку 2024 року.