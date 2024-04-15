Используют так называемую "амебную" тактику, – Генштаб Эстонии о действиях россиян на фронте

Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Эно Миц 14 апреля рассказал о тактике, которую сейчас используют россияне на фронте в Украине. Эта тактика получила название "амебная".

Эстонский генерал отметил. что поскольку россияне не имеют возможностей для глубокого прорыва, то экспериментируют с небольшими силами повсюду. Таким образом войска страны-агрессора надеются, что где-то на каком-то отрезке фронта появится шанс на прорыв.

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Россия экспериментирует небольшими силами на фронте в Украине

Миц отметил, что в последнее время участились атаки российских военных на Харьков, кроме того, московские пропагандистские каналы призывают стереть украинский город с лица земли. По словам эстонского генерала, это даже чудо, что Харьков до сих пор стоит, ведь он расположен недалеко от зоны боевых действий.

Начальник генштаба Эстонии также отметил, что Россия пытается расширить линию фронта в Украине. Это потенциально может заставить Украину расширить оборону, что будет означать ее утончение.

Сами россияне используют то, что можно назвать "тактикой амебы". Осознанно или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они проталкиваются везде, несмотря на жизни своих солдат, на свою технику, так сказать, полыхающую, и надеются, что где-то вдруг появится возможность,

– рассказал Миц.

Генерал подчеркнул, что хотя Россия может иметь возможность бомбить Харьков, ей не хватает необходимых ресурсов для полного захвата города. Миц отметил, что хотя Россия потенциально может проникнуть в город в результате одной решающей атаки, удержание контроля над ним потребует значительного увеличения войск, а этого ресурса пока не хватает российским войскам.

"Мы видим, что она, так сказать, производит больше войск. Факт в том, что сегодня у нее больше войск в Украине, чем два года назад, – но, опять же, уровень их подготовки и уровень командования низкий, на уровне групповых рот", – пояснил эстонский генерал.

Миц также рассказал, что в последние недели оккупанты также попытались объединить ротные бронетанковые атаки, но это скорее единичные случаи, чем массовое явление.

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной