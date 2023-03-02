Россияне продолжают штурм Бахмута, на оккупированные территории прибыла ФСБ, – Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Востоке, в том числе штурмуют Бахмут. На оккупированных территориях россияне усиливают фильтрационные меры, перебросив сотрудников ФСБ.

В течение суток оккупанты нанесли 24 авиационных удара по позициям наших войск и 3 ракетные удары по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожья. В результате обстрелов повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения.

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Кроме того, враг совершил более 55 обстрелов с РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Оккупанты потерпели неудачу возле Белогоровки и Спорного

В течение суток на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области.

Противник совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это – Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка Донецкой области.

Силы обороны отразили атаку в районе Бахмута

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление и штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области.

Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

Россия активизировала информационную кампанию по Бахмуту

Заместитель министра обороны Анна Маляр информирует, что наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурмование Бахмута

По ее словам, враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных. В частности, будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.

Маляр подчеркнула, что это не так. "Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", – написала она.

Также Маляр отметила, что россияне дискредитируют военное командование восточного направления. В частности, они излагают фейковые документы якобы из штаба на Восток.

"С целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон", – резюмировала заместитель Алексея Резникова.

Противник атакует Силы обороны на Авдеевском направлении

В Генштабе ВСУ информируют, что на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области.

Вражеские обстрелы подверглись районам 15 населенных пунктов, среди которых – Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление.

Враг совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это – Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

На Севере ситуация без изменений

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Противник содержит подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Сумской, а также Харьковской областей.

В Херсонскую область прибыли представители ФСБ: какая ситуация на оккупированных территориях

Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого класса. Для этих учащихся обязательно носить униформу и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.

Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования, которым преимущественно более 50 лет. Для легализации в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы России.

Россия усилила фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ.

Там производятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 состав боеприпасов противника.