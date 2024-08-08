Продвижение в Курской области, сбита ракета на Днепропетровщине: хронология 897 дня войны

Полномасштабная война, которую развязала Россия, продолжается уже 897 сутки. Оккупанты продолжают атаковали гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей. Враг хочет захватить все больше наших территорий, однако, Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене сегодня, о новых военных преступлениях россиян, борьбе украинского народа против агрессора, главных новостях 8 августа – пишет 24 Канал.

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