Продвижение в Курской области, сбита ракета на Днепропетровщине: хронология 897 дня войны
Полномасштабная война, которую развязала Россия, продолжается уже 897 сутки. Оккупанты продолжают атаковали гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей. Враг хочет захватить все больше наших территорий, однако, Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене сегодня, о новых военных преступлениях россиян, борьбе украинского народа против агрессора, главных новостях 8 августа – пишет 24 Канал.
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Штрафы за необновление данных начнут поступать в конце сентября, после проверки ТЦК в реестре "Оберег". Об этом заявил нардеп Федиенко. В то же время отметил, штрафы уже накладывают на тех, кто сейчас приходит в центр комплектования. Ночью защитники неба уничтожили над областью 2 вражеские цели – ракету и разведывательный БПЛА. Агрессор не прекращал бить по Никопольщине, применяя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. С вечера под атакой были райцентр, Мировская, Покровская городская и сельская громады. Пострадал 12-летний мальчик. Ему оказали необходимую помощь. Будет лечиться амбулаторно. Также повреждены 2 частных дома. Аналитики Института изучения войны отметили, геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от границы. В России не на шутку напуганы из-за возможного использования истребителей F-16 во время операции в Курской области. Вражеские военные блогеры возмущены неспособностью Минобороны обеспечить безопасность на границе. Отбой опасности по МиГ-31К. Ракетная опасность по всей территории Украины. Воздушные силы сообщили о МиГ-31К. Владимир Зеленский инициировал проект закона, который предусматривает изменения в обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Среди прочего в документе говорится о его потере за терроризм и участие в войне на стороне России. Президент США заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы 5 ноября. Джо Байден говорит, что это может привести к кровопролитию. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что не говорил о причастности разведки Украины к разгрому "вагнеровцев" в Мали. Кандидат в вице-президенты США от Трампа Джей Ди Вэнс рассказывал, что с ним якобы пытались связаться украинские высокопоставленные чиновники. Соответствующая информация выплыла из личной переписки с блогером и сторонником теорий заговоров Чарльзом Джонсоном, который поделился своими разговорами с Washington Post. "Приятелю, я даже не буду отвечать на звонки из Украины. Ко мне обратились два очень серьезных парня. Глава их разведки. Глава Воздушных сил. Жаловаться по поводу F-16", – писал Вэнс Джонсону. Отмечается, что это сообщение было отправлено примерно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали дополнительную помощь для Украины. Президент поблагодарил за силу, уверенность, эту важную победу. Владимир Зеленский подчеркнул: "Продолжаем поддерживать всех наших спортсменов. Болеем за Украину, болеем за украинцев". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга. По ее словам, США не знали об операции в Курской области заранее, но будут продолжать поддерживать Украину. Украинец Александр Хижняк стал чемпионом Олимпийских игр по боксу в весовой категории до 80 килограммов в Париже. В финальном поединке он победил казахстанца Нурбека Оралбая, отличившись феноменальной игрой.
Когда начнут штрафовать за необновление данных в ТЦК
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область: работала ПВО
Украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России, – ISW
В России боятся применения F-16 в Курской области, –The Telegraph
Отбой тревоги
Тревога по всей Украине
Зеленский предлагает лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне России
Байден "не уверен" в мирной передаче власти, если Трамп проиграет выборы
В ГУР не подтверждали причастность Украины к разгрому "Вагнера" в Мали
Джей Ди Вэнс говорил, что с ним хотели связаться Буданов и Олещук
Зеленский отреагировал на "золото" Хижняка
Украина может защищать себя и на территории России в "пределах здравого смысла", Белый дом
Хижняк стал чемпионом Олимпийских игр по боксу
Штрафы за необновление данных начнут поступать в конце сентября, после проверки ТЦК в реестре "Оберег". Об этом заявил нардеп Федиенко. В то же время отметил, штрафы уже накладывают на тех, кто сейчас приходит в центр комплектования.
Ночью защитники неба уничтожили над областью 2 вражеские цели – ракету и разведывательный БПЛА.
Агрессор не прекращал бить по Никопольщине, применяя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. С вечера под атакой были райцентр, Мировская, Покровская городская и сельская громады.
Пострадал 12-летний мальчик. Ему оказали необходимую помощь. Будет лечиться амбулаторно. Также повреждены 2 частных дома.
Аналитики Института изучения войны отметили, геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от границы.
В России не на шутку напуганы из-за возможного использования истребителей F-16 во время операции в Курской области.
Вражеские военные блогеры возмущены неспособностью Минобороны обеспечить безопасность на границе.
Отбой опасности по МиГ-31К.
Ракетная опасность по всей территории Украины. Воздушные силы сообщили о МиГ-31К.
Владимир Зеленский инициировал проект закона, который предусматривает изменения в обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Среди прочего в документе говорится о его потере за терроризм и участие в войне на стороне России.
Президент США заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы 5 ноября. Джо Байден говорит, что это может привести к кровопролитию.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что не говорил о причастности разведки Украины к разгрому "вагнеровцев" в Мали.
Кандидат в вице-президенты США от Трампа Джей Ди Вэнс рассказывал, что с ним якобы пытались связаться украинские высокопоставленные чиновники. Соответствующая информация выплыла из личной переписки с блогером и сторонником теорий заговоров Чарльзом Джонсоном, который поделился своими разговорами с Washington Post.
"Приятелю, я даже не буду отвечать на звонки из Украины. Ко мне обратились два очень серьезных парня. Глава их разведки. Глава Воздушных сил. Жаловаться по поводу F-16", – писал Вэнс Джонсону.
Отмечается, что это сообщение было отправлено примерно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали дополнительную помощь для Украины.
Президент поблагодарил за силу, уверенность, эту важную победу. Владимир Зеленский подчеркнул: "Продолжаем поддерживать всех наших спортсменов. Болеем за Украину, болеем за украинцев".
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга. По ее словам, США не знали об операции в Курской области заранее, но будут продолжать поддерживать Украину.
Украинец Александр Хижняк стал чемпионом Олимпийских игр по боксу в весовой категории до 80 килограммов в Париже.
В финальном поединке он победил казахстанца Нурбека Оралбая, отличившись феноменальной игрой.