2 500 звонков – и от российских военных, и от родственников: как работает линия "Хочу жить"

Россияне, которые не хотят воевать в Украине, могут позвонить по горячей линии "Хочу жить". Cпециалисты получили более 2,5 тысяч звонков меньше чем за месяц.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, сообщает 24 канал. По его словам, линии работают в штатном режиме. Никаких сбоев нет, но тенденция к увеличению звонков есть.

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Россияне звонят на горячую линию, чтобы сдаться в плен

Матвиенко рассказал, что по состоянию на 8 октября на горячую линию "Хочу жить" позвонили более 2,5 тысяч человек. Проект стартовал 18 сентября. То есть такое количество обращений специалисты получили менее чем за месяц.

К нам звонят по телефону как военнослужащие, так и потенциально мобилизованные, так и их семьи. То есть совершенно разные звонки. Если они до нас дозвонились, значит они позвонили по правильному номеру, где им предоставится информация, алгоритм сдачи в плен,

– заметил представитель проекта.

Он добавил, что россиянам, которые не хотят воевать, необходимо:

Зарегистрироваться и оставить информацию о себе в чат-боте "Хочу жить", также это можно сделать по номеру горячей линии. Это предварительная сдача в плен.

Когда военнослужащий оказывается на территории Украины, он еще раз должен позвонить по телефону горячей линии. Операторы соберут всю необходимую информацию о его местонахождении, после чего украинские специалисты обеспечат безопасный выход.

"Украина гарантирует со своей стороны, учитывая то, что Россия усилила наказание, что все военнослужащие, добровольно сдающиеся в плен, оформляются Украиной, как те, что были взяты в плен в бою. То есть это гарантирует сохранение всех льгот и выплат, согласно законодательством Российской Федерации, а также поможет избежать преследований», – объяснил Матвиенко.

Он подчеркнул, что Украина неукоснительно выполняет все Женевские конвенции, касающиеся обращения с военнопленными, в частности они получают:

трехразовое питание,

медицинскую помощь,

регулярные звонки родным и близким,

юридическую поддержку от международных организаций,

одежду, если она необходима,

возможность работать, то есть частично пойти на самообеспечение.

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Накануне украинская разведка сообщила, что среди россиян стремительно растет недовольство из-за объявленной мобилизации. В частности, на пункте сбора в Бурятии новоприбывшие выяснили, что теплых вещей вообще нет. Так что односельчанам пришлось срочно собирать "гуманитарную помощь".

Кроме этого, в конце сентября в соцсетях обнародовали видео, где российским военным советуют срочно запастись прокладками и тампонами. Оккупантов уверяли, что эти средства отлично подойдут для остановки кровотечения, ведь аптечки никто выдавать не будет.

Впоследствии захватчикам посоветовали бинтовать раны лавашем. Некоторые российские командиры убеждены, что турникеты военным не нужны, ведь они могут не спасти, а навредить.

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