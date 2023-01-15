"Будет самый опасный момент в войне": когда Путин осознает военное поражение

Российский диктатор Владимир Путин чувствует, что поражение не так далеко от него находится. Однако у него еще нет ощущения неотвратимости неудачи. Когда оно появится, может быть достаточно напряженный момент.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, ощущение неотвратимости поражения у Путина может возникнуть после последовательных успехов Вооруженных Сил Украины на поле боя.

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Впрочем, это будет один из самых опасных моментов в войне. Тогда российский диктатор может вовсю включить ядерный шантаж.

Тогда будет самый опасный момент в войне. Тогда, по моему мнению, очень хочу ошибиться, Путин действительно начнет ядерный шантаж. Не только слова, но и действия. Приведение в готовность, перемещение ракет из шахты в шахту, тренировочные пуски баллистических ракет и т.п.

– считает Гудков.

Понятно, что мировое сообщество будет жестко реагировать на ядерный шантаж Путина.

Гудков предположил, когда будет самый опасный момент в войне: смотрите видео

Россией управляют отмороженные параноики

Россия продолжит наносить ракетные удары по городам Украины. Как подчеркнул Гудков, в Кремле сидят не только военные преступники, но и одновременно отмороженные параноики, руководствующиеся безумной логикой.

Они уверены, что все делают правильно. В Кремле надеются, что из-за ударов по критической инфраструктуре украинский народ устанет и начнет требовать от президента Зеленского закончить войну.

Они будут продолжать это делать. Потому что Путин считает, что только так он исчерпает терпение украинского народа. Почему-то он уверен, что Запад тоже устанет от помощи Украины. Это безумная логика. Он здесь напоминает Гитлера. И Путин закончит как Гитлер,

– подчеркнул Гудков.

Потери врага по состоянию на 15 января