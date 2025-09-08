Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в интервью Укринформу.

Что в ГУР говорят о планах россиян?

Вадим Скибицкий объяснил, что украинской разведке известны цифры, которые Россия на сегодня спланировала по выпуску новых типов вооружения.

Если сказать, например, о современных самолетах, а это Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30, то они запланировали на этот год 57 единиц. Почти 250 танков типа Т-90М – это новый, не модернизированный. Кроме того, около 1100 новых БТР-3, БТР-82А, артиллерийские системы – 365 единиц тоже новые, не модернизированные. В то же время модернизация и восстановление вооружения и военной техники – это тысячи единиц вооружения, которое использует Россия,

– сказал он.

Украина и Россия сегодня сосредотачивают значительное внимание на выпуске тех видов вооружения, которые являются эффективными на поле боя. Речь идет о беспилотных системах, FPV-дронах, различных ракетных системах. Россия тоже пытается нарастить это вооружение. Известно, что в 2025 году агрессор запланировал выпуск почти 2,5 тысячи так называемых высокоточных ракет различного класса. К ним относятся крылатые и баллистические ракеты комплекса "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие.

Россия намерена увеличивать производство. Кроме того, мы заметили существенный рост выпуска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего таких как "Герань", "Гарпия" и FPV-дронов.

Представитель ГУР подчеркнул, что военная разведка имеет данные о программе вооружения вооруженных сил РФ на 10 лет, с 2026-го по 2037-й.

Министерство обороны России определило три основных боевых танка. Это уже не будет широкая линейка, как раньше. Основными боевыми танками будут Т-90, "Армата" и Т-80. Кроме того, новейшие артиллерийские системы – это "Коалиция", "Мста" различных типов, "Мальва", "Гиацинт", "Магнолия",

– говорит Скибицкий.

По его словам, Москва планирует новые ракеты большой дальности, современные гиперскоростные противокорабельные ракеты. Россияне предусматривают три направления совершенствования ракетного вооружения: первое – увеличение дальности, второе – точности и третье – увеличение боевой части.

