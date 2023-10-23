Не первое обострение, – в ГУР объяснили важность обороны Авдеевки

В украинской разведке заявляют о сложной ситуации на Авдеевском направлении, где активизировались российские силы. В ГУР утверждают, что россияне не достигают поставленных целей, за что платят высокую цену.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что украинские защитники сдерживают атакующие действия россиян. Он заявил, что Россия несет большие потери в живой силе и технике.

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Украинские силы продолжают активные действия, несмотря на наступление россиян

"И да, ситуация, в том числе и на Авдеевском направлении, сложная, но враг несет большие потери в живой силе и в технике", – сказал Юсов.

Он отметил, что у украинских военных была информация об активизации наступательных действий со стороны Россия. Поэтому, по словам представителя ГУР, были проработаны разные сценарии, и украинские защитники и командование к этому готовы.

Да, конечно, это всегда сложно: будет неправ тот, кто будет рассказывать, что эти атаки очень легко даются. Нет, нелегко. Но украинцы держат оборону, держат рубежи и враг, еще раз повторяю, терпит неоправданно высокие для себя потери, не выполняя поставленные задачи, фактически возвращаясь к тактике мясных штурмов. Кроме того, у врага значительные потери техники,

– сказал Юсов.

В то же время, он отметил, что украинские Силы безопасности и обороны, несмотря на наступление россиян, "продолжают активные действия, продолжают освобождать территорию и продвигаются, в том числе, на отдельных участках фронта согласно общему плану и замыслу".

Обострение в районе Авдеевки происходит не в первый раз

Комментируя значение Авдеевки, Юсов подчеркнул, что оборона любого украинского населенного пункта чрезвычайно важна. Он пояснил, что возвращать и отвоевывать любой населенный пункт гораздо труднее и цена этого гораздо выше, чем удержание обороны.

Поэтому мы здесь не можем проводить какие-то параллели и говорить, что вот этот населенный пункт важен, а этот неважен. Каждый клочок украинской земли имеет значение, уже сегодня он полит украинской кровью – и наших защитников, и гражданских,

– сказал представитель ГУР.

Вместе с тем Юсов отметил, что обострение в районе Авдеевки происходит не впервые. Он напомнил, что Россия желает выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Но да, Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от оккупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В конце концов даже с момента полномасштабного вторжения такие планы были уже неоднократно, но они терпели крах, сроки сдвигались. Сейчас видим очередное обострение", – рассказал Юсов.

. В Генштабе ВСУ 23 октября сообщили, что на Авдеевском направлении враг пытался окружить Авдеевку, но украинские защитники держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Невельского Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак врага.