Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24: хронология 395 дня войны
25 марта 2023, 06:23Читати новину українською
Уже 395-й день полномасштабной войны наши воины героически обороняют Украину от оккупантов. Захватчики продолжают обстреливать населенные пункты, разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных людей.
О главных событиях 25 марта, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.
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В Кругляковке Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом, произошел пожар. В селе Первомайское Изюмского района обстрелами уничтожены гараж и частный автомобиль. К счастью, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не было. Сегодня около 08:00 в селе Щуровка Изюмского района 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве у реки. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.08:31 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что иностранцы могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава. Для этого нужно иметь военно-учетную специальность.08:20 В Bloomberg сообщили, что Кремль отказался от планов дальнейшего наступления на Украину и сосредоточится на сдерживании сил обороны. Важно, что за последние несколько месяцев России не удалось захватить ни один крупный город.07:44 Виталий Ким сообщил, что за прошедшие сутки на территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы.07:35 На протяжении ночи в Днепропетровской области не зафиксированы вражеские обстрелы.07:29 В Херсонской ОВА сообщили, что за прошедшие сутки враг совершил 67 атак, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, минометов и "Градов". К сожалению, еще два человека погибли, шесть – получили ранения. Херсон россияне обстреляли 7 раз. Повреждены медучреждения, складские помещения, частные и многоквартирные дома.07:27 В ISW отмечают, что Кремль пытается захватить Угледар лобовыми атаками. Однако последние приводят к значительному количеству потерь среди оккупантов. Аналитики подчеркивают, что Россия не способна на какую-либо значительную скорость продвижения где угодно на линии фронта.07:07 Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление. Нам нужно дополнительное оружие. В частности, боеприпасы и истребители.06:42 Джо Байден заявил, что он не воспринимает Россию или Китай легкомысленно. Впрочем, добавил: "Думаю, что мы значительно преувеличиваем (их альянс – 24 Канал)". Президент США отметил, что Китай так и не увеличил военную помощь России. Однако, это еще не значит, что Пекин не сделает этого.06:28 За более чем год полномасштабной войны Россия разрушила или повредила по меньшей мере 978 медучреждений. Нанесенный врагом ущерб оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Всемирного банка.06:17 В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку:
- за прошедшие сутки Россия нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре. К сожалению, погибли мирные люди.
- Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны отразили 59 атак врага.
- В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС.
- Украинская авиация нанесла еще 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.