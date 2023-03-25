Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24: хронология 395 дня войны

Уже 395-й день полномасштабной войны наши воины героически обороняют Украину от оккупантов. Захватчики продолжают обстреливать населенные пункты, разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных людей.

О главных событиях 25 марта, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

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за прошедшие сутки Россия нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре. К сожалению, погибли мирные люди.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны отразили 59 атак врага.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС.

Украинская авиация нанесла еще 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что в результате массированных обстрелов Чугуевского района, в Волчанске повреждено по меньшей мере 2 жилых дома, в поселке Вильча – 4. В Бугаевке есть попадание снарядов на открытой территории. Также в Чугуевском районе разрушен инфраструктурный объект.В Кругляковке Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом, произошел пожар. В селе Первомайское Изюмского района обстрелами уничтожены гараж и частный автомобиль. К счастью, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не было. Сегодня около 08:00 в селе Щуровка Изюмского района 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве у реки. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что иностранцы могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава. Для этого нужно иметь военно-учетную специальность.В Bloomberg сообщили, что Кремль отказался от планов дальнейшего наступления на Украину и сосредоточится на сдерживании сил обороны. Важно, что за последние несколько месяцев России не удалось захватить ни один крупный город.Виталий Ким сообщил, что за прошедшие сутки на территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы.На протяжении ночи в Днепропетровской области не зафиксированы вражеские обстрелы.В Херсонской ОВА сообщили, что за прошедшие сутки враг совершил 67 атак, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, минометов и "Градов". К сожалению, еще два человека погибли, шесть – получили ранения. Херсон россияне обстреляли 7 раз. Повреждены медучреждения, складские помещения, частные и многоквартирные дома.В ISW отмечают, что Кремль пытается захватить Угледар лобовыми атаками. Однако последние приводят к значительному количеству потерь среди оккупантов. Аналитики подчеркивают, что Россия не способна на какую-либо значительную скорость продвижения где угодно на линии фронта.Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление. Нам нужно дополнительное оружие. В частности, боеприпасы и истребители.Джо Байден заявил, что он не воспринимает Россию или Китай легкомысленно. Впрочем, добавил: "Думаю, что мы значительно преувеличиваем (их альянс – 24 Канал)". Президент США отметил, что Китай так и не увеличил военную помощь России. Однако, это еще не значит, что Пекин не сделает этого.За более чем год полномасштабной войны Россия разрушила или повредила по меньшей мере 978 медучреждений. Нанесенный врагом ущерб оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Всемирного банка.В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку:

В Институте по изучению войны сообщают, что в России все активнее обсуждают вероятное контрнаступление ВСУ весной. В ISW отмечают, что этими заявлениями информационное пространство Москвы может реагировать на замедление российских операций и возможное перехват инициативы Украиной.Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания согласовали совместный план противовоздушной обороны. Он предполагает создание единой северной противовоздушной обороны для противодействия угрозе России. Государства планируют объединить сразу 250 истребителей.Ровно год назад ВСУ уничтожили российский военный корабль "Саратов" в Бердянске. Оккупанты наконец-то это признали.В МИД ответили на упрек ООН в "нарушениях" прав пленных россиян. Подчеркнули, что возложение ответственности на жертву агрессии – неприемлемо. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту.