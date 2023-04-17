Россия готовит депортацию детей из Энергодара, 590 уничтоженных врагов: хронология 418 дня войны

17 апреля 2023, 08:53
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Полномасштабная война в Украине длится уже 418 суток. Украинские воины продолжают очищать родную землю от российских оккупантов.

О главных событиях на фронте, в тылу и дипломатическом уровне 17 апреля рассказывает 24 Канал.

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08:32 В Херсонском горсовете сообщили, что в течение суток враг 8 раз обстрелял Херсонскую общину, использовав 29 снарядов. Попадания зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Степановке, Приозерном. Также поражена островная и левобережная береговая часть общины, в частности, дачные участки. Ночью россияне дважды обстреляли Херсон. К счастью, никто не пострадал.08:15 С начала полномасштабного вторжения России Украина вернула из плена 2235 человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.08:14 Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что на Пасху под огнем врага находились населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В результате обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов, произошли пожары. Частный жилой дом также разрушился из-за обстрела села Первомайское. К счастью, обошлось без пострадавших.08:09 "Суспільне Донбас" со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павел Кириленко пишет, что 16 апреля в области не было погибших и раненых в результате российских обстрелов.07:54 В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 590 оккупантов. Россия уже потеряла 182 660 своих бойцов.


Потери врага к утру 17 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

07:59 Глава Донецкой ОВА рассказал, что за 16 апреля удалось установить информацию о 4 погибших в результате ракетного удара по Славянску.07:57 Мэр Мелитополя Федоров сообщил, что Россия готовит депортацию детей из Энергодара. Вывозить детей в сторону Крыма собираются на транспорте, принадлежащем ЗАЭС. Оккупанты уже воруют из детских садов города мебель, матрасы и другое имущество. Также постараются взять в заложники коллектив Запорожской АЭС.07:56 Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил, что за минувшие сутки враг совершил 46 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Областной центр россияне обстреляли 3 раза. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданских.07:35 В Днепропетровском облсовете сообщили, что ночь в общинах была тихой. Хотя и с воздушной тревогой, однако, без обстрелов.07:31 Виталий Ким сообщил, что на территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы.06:59 "Риа-Мелитополь" сообщает, что в город оккупанты снова завезли российских мобилизованных. Среди них много чеченцев и осетинов.

В Мелитополь привезли мобиков / Фото "Риа-Мелитополь"

06:12 В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку:
  • За прошедшие сутки оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам: Запорожью, Камышевахе Запорожской области и Снигиревке на Николаевщине, а также 42 авиационных удара.
  • Враг совершил 46 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.
  • Противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На указанных участках фронта наши воины отразили еще более 60 атак врага.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов.
  • Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
  • Сбиты 4 вражеских БПЛА: 2 типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет".
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, ЗРК, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.

03:41 Военнослужащий ВСУ Петр Волощенко рассказал 24 каналу, что на Бахмутском направлении ведутся ожесточенные уличные бои. Оккупанты пытаются закрепиться на железнодорожном вокзале, где уже положили немало своих сил, и по всей линии железной дороги. Также россияне не оставляют попыток взять район Квадратов.03:00 Канада передаст Украине конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан" и другие активы российской компании "Волга-Днепр".02:30 Папа Римский 16 апреля поздравил христиан, празднующих Пасху. Понтифик еще раз призвал украинцев и россиян "примириться".00:00 Поздним вечером 16 апреля в российском Белгороде беспилотник неизвестного происхождения прилетел в ТЭС. На подстанции вспыхнул пожар. Город частично остался без света.
Автор: Юлія Лобурак