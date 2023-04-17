Россия готовит депортацию детей из Энергодара, 590 уничтоженных врагов: хронология 418 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 418 суток. Украинские воины продолжают очищать родную землю от российских оккупантов.

О главных событиях на фронте, в тылу и дипломатическом уровне 17 апреля рассказывает 24 Канал.

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В Херсонском горсовете сообщили, что в течение суток враг 8 раз обстрелял Херсонскую общину, использовав 29 снарядов. Попадания зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Степановке, Приозерном. Также поражена островная и левобережная береговая часть общины, в частности, дачные участки. Ночью россияне дважды обстреляли Херсон. К счастью, никто не пострадал.С начала полномасштабного вторжения России Украина вернула из плена 2235 человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что на Пасху под огнем врага находились населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В результате обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов, произошли пожары. Частный жилой дом также разрушился из-за обстрела села Первомайское. К счастью, обошлось без пострадавших."Суспільне Донбас" со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павел Кириленко пишет, что 16 апреля в области не было погибших и раненых в результате российских обстрелов.В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 590 оккупантов. Россия уже потеряла 182 660 своих бойцов.



Потери врага к утру 17 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Глава Донецкой ОВА рассказал, что за 16 апреля удалось установить информацию о 4 погибших в результате ракетного удара по Славянску.Мэр Мелитополя Федоров сообщил, что Россия готовит депортацию детей из Энергодара. Вывозить детей в сторону Крыма собираются на транспорте, принадлежащем ЗАЭС. Оккупанты уже воруют из детских садов города мебель, матрасы и другое имущество. Также постараются взять в заложники коллектив Запорожской АЭС.Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил, что за минувшие сутки враг совершил 46 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Областной центр россияне обстреляли 3 раза. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданских.В Днепропетровском облсовете сообщили, что ночь в общинах была тихой. Хотя и с воздушной тревогой, однако, без обстрелов.Виталий Ким сообщил, что на территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы."Риа-Мелитополь" сообщает, что в город оккупанты снова завезли российских мобилизованных. Среди них много чеченцев и осетинов.

В Мелитополь привезли мобиков / Фото "Риа-Мелитополь"

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам: Запорожью, Камышевахе Запорожской области и Снигиревке на Николаевщине, а также 42 авиационных удара.

Враг совершил 46 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

Противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На указанных участках фронта наши воины отразили еще более 60 атак врага.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Сбиты 4 вражеских БПЛА: 2 типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, ЗРК, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.

В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку:

Военнослужащий ВСУ Петр Волощенко рассказал 24 каналу, что на Бахмутском направлении ведутся ожесточенные уличные бои. Оккупанты пытаются закрепиться на железнодорожном вокзале, где уже положили немало своих сил, и по всей линии железной дороги. Также россияне не оставляют попыток взять район Квадратов.Канада передаст Украине конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан" и другие активы российской компании "Волга-Днепр".Папа Римский 16 апреля поздравил христиан, празднующих Пасху. Понтифик еще раз призвал украинцев и россиян "примириться".Поздним вечером 16 апреля в российском Белгороде беспилотник неизвестного происхождения прилетел в ТЭС. На подстанции вспыхнул пожар. Город частично остался без света.