Россия готовит депортацию детей из Энергодара, 590 уничтоженных врагов: хронология 418 дня войны
17 апреля 2023, 08:53Читати новину українською
Полномасштабная война в Украине длится уже 418 суток. Украинские воины продолжают очищать родную землю от российских оккупантов.
О главных событиях на фронте, в тылу и дипломатическом уровне 17 апреля рассказывает 24 Канал.
Читайте также Резников назвал потери Украины, масштабный обмен пленными: хронология 417 дня войны08:32 В Херсонском горсовете сообщили, что в течение суток враг 8 раз обстрелял Херсонскую общину, использовав 29 снарядов. Попадания зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Степановке, Приозерном. Также поражена островная и левобережная береговая часть общины, в частности, дачные участки. Ночью россияне дважды обстреляли Херсон. К счастью, никто не пострадал.08:15 С начала полномасштабного вторжения России Украина вернула из плена 2235 человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.08:14 Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что на Пасху под огнем врага находились населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В результате обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов, произошли пожары. Частный жилой дом также разрушился из-за обстрела села Первомайское. К счастью, обошлось без пострадавших.08:09 "Суспільне Донбас" со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павел Кириленко пишет, что 16 апреля в области не было погибших и раненых в результате российских обстрелов.07:54 В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 590 оккупантов. Россия уже потеряла 182 660 своих бойцов.
Потери врага к утру 17 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
В Мелитополь привезли мобиков / Фото "Риа-Мелитополь"
- За прошедшие сутки оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам: Запорожью, Камышевахе Запорожской области и Снигиревке на Николаевщине, а также 42 авиационных удара.
- Враг совершил 46 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.
- Противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На указанных участках фронта наши воины отразили еще более 60 атак врага.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов.
- Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
- Сбиты 4 вражеских БПЛА: 2 типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, ЗРК, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.