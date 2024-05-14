Россиянам дают отпор на Харьковщине, Блинкен прибыл в Киев: хронология 811 дня войны

Россия продолжает иметь целью захват все новых территорий Украины. Сейчас враг активизировался на всех направлениях фронта, в частности в Харьковской области, впрочем, Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 811 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россияне наступают на Харьковщине и подошли под Волчанск: как изменилась линия фронта за неделю