Россиянам дают отпор на Харьковщине, Блинкен прибыл в Киев: хронология 811 дня войны
Россия продолжает иметь целью захват все новых территорий Украины. Сейчас враг активизировался на всех направлениях фронта, в частности в Харьковской области, впрочем, Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 811 дней. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову утром ударили авиабомбами. В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет – острая реакция на стресс, оказана помощь на месте, Также он рассказал о разрушениях в результате удара по Харькову. По словам главы ОВА в городе разрушены три гаража и еще три повреждены. Другое попадание было зафиксировано на открытой территории. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 мая 2024 года Россия атаковала Украину: Защитники неба ликвидировали все 18 "Шахедов". Блинкен прибыл в Киев утром во вторник, 14 мая, надеясь послать "мощный сигнал успокоения" украинскому народу, который переживает чрезвычайно тяжелые времена. Об заявил американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, которые путешествуют с Блинкеном. Впоследствии свой визит в Украину прокомментировал и сам Блинкен. Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии, В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем – удар был по Харькову, или по его окрестностям. Будьте осторожны! Впоследствии он уточнил, что прилетело по Киевскому району города, где множество многоэтажек. "На сейчас – без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову специалисты выясняют", – уточнил городской голова по состоянию на 6:36. В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении украинским войскам в течение суток удалось отбить 13 атак противника. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники. Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая, В то же время на отдельных участках Купянского направления Вооруженные Силы улучшили тактическое положение. За сутки там произошло 22 боевых столкновения. Потерь позиций не допущено. Также на направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции. Олег Синегубов отметил, что каждый из подрядчиков, которые работали над строительством фортификаций должен будет отчитаться на заседании группы "Прозрачность и подотчетность". Также о результатах заседания будет отчитаться публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут поставить любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность,
По Харькову ударили КАБами
– сообщил Синегубов.
Во время ночной атаки ВСУ уничтожили 18 дронов-камикадзе
Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом
– написал Госсекретарь США.
В Харькове прогремел взрыв
– заявил мэр Игорь Терехов о 6:06.
ВСУ прочесывают городскую застройку Волчанска
– написали в Генштабе.
В Харьковской ОГА соберут всех участников строительства фортификаций
– уточнил Синегубов.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову утром ударили авиабомбами.
В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет – острая реакция на стресс, оказана помощь на месте,
Также он рассказал о разрушениях в результате удара по Харькову. По словам главы ОВА в городе разрушены три гаража и еще три повреждены. Другое попадание было зафиксировано на открытой территории.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 мая 2024 года Россия атаковала Украину:
Защитники неба ликвидировали все 18 "Шахедов".
Блинкен прибыл в Киев утром во вторник, 14 мая, надеясь послать "мощный сигнал успокоения" украинскому народу, который переживает чрезвычайно тяжелые времена.
Об заявил американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, которые путешествуют с Блинкеном.
Впоследствии свой визит в Украину прокомментировал и сам Блинкен.
Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии,
В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем – удар был по Харькову, или по его окрестностям. Будьте осторожны!
Впоследствии он уточнил, что прилетело по Киевскому району города, где множество многоэтажек.
"На сейчас – без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову специалисты выясняют", – уточнил городской голова по состоянию на 6:36.
В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении украинским войскам в течение суток удалось отбить 13 атак противника. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники.
Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая,
В то же время на отдельных участках Купянского направления Вооруженные Силы улучшили тактическое положение. За сутки там произошло 22 боевых столкновения. Потерь позиций не допущено. Также на направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.
Олег Синегубов отметил, что каждый из подрядчиков, которые работали над строительством фортификаций должен будет отчитаться на заседании группы "Прозрачность и подотчетность".
Также о результатах заседания будет отчитаться публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут поставить любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность,