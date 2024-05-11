Оккупанты били по Харькову, массированный обстрел Белгорода: хронология 808 дня войны
Россия продолжает террор мирного населения Украины и имеет целью захватить все больше новых территорий. Сейчас враг активизировался на всех направлениях фронта, впрочем, Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
Начались 808 сутки полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях этого дня, ситуацию на фронте, потери противника, дипломатические победы и последствия российских атак – читайте в материале 24 Канала.
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Воздушная тревога, которая стала для региона рекордной, началась 10 мая в 9:03. Зато отбой объявили аж в 22:23. Поэтому опасность продолжалась 13 часов и 19 минут. Она была самой длинной за все время войны России с Украиной. Россия в очередной раз атаковала Харьков. Около 3:00 ночи в городе слышали звуки взрывов. Оккупанты били не только по Харькову, но и району. Подробности атаки и ее последствия пока неизвестны. Официальная информация от властей будет позже. Местные телеграм-каналы заявили, что на Белгородщине есть множество прилетов. Однако российские власти традиционно закрывают на них глаза. Однако кадры, обнародованные в сети, свидетельствуют, что попадания в Белгородской области таки были. Впоследствии местные власти заявили, что над Белгородом и Белгородским районом работала их ПВО. Оккупанты заявили, что якобы "сбито несколько воздушных целей на подлете к городу". Взрывы в Белгороде: смотрите видео
На Харьковщине тревога продолжалась более 13 часов
Оккупанты били по Харькову
Россия заявила о массированном обстреле Белгорода
Воздушная тревога, которая стала для региона рекордной, началась 10 мая в 9:03. Зато отбой объявили аж в 22:23. Поэтому опасность продолжалась 13 часов и 19 минут.
Она была самой длинной за все время войны России с Украиной.
Россия в очередной раз атаковала Харьков. Около 3:00 ночи в городе слышали звуки взрывов. Оккупанты били не только по Харькову, но и району.
Подробности атаки и ее последствия пока неизвестны. Официальная информация от властей будет позже.
Местные телеграм-каналы заявили, что на Белгородщине есть множество прилетов. Однако российские власти традиционно закрывают на них глаза.
Однако кадры, обнародованные в сети, свидетельствуют, что попадания в Белгородской области таки были.
Впоследствии местные власти заявили, что над Белгородом и Белгородским районом работала их ПВО. Оккупанты заявили, что якобы "сбито несколько воздушных целей на подлете к городу".
Взрывы в Белгороде: смотрите видео