Оккупанты били по Харькову, массированный обстрел Белгорода: хронология 808 дня войны

Россия продолжает террор мирного населения Украины и имеет целью захватить все больше новых территорий. Сейчас враг активизировался на всех направлениях фронта, впрочем, Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

Начались 808 сутки полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях этого дня, ситуацию на фронте, потери противника, дипломатические победы и последствия российских атак – читайте в материале 24 Канала.

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