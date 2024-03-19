Возможность отправки войск НАТО в Украину, взрывы в Воронеже: Хронология 755 дня войны
Россия продолжает вести преступную полномасштабную войну против Украины. В то же время наши Силы обороны делают все возможное, чтобы отразить нападение и вернуть наши территории.
Украина ведет полномасштабную войну с Россией уже 755 дней. О последних событиях на фронте, взрывы в России, важные политические заявления и решения мировых лидеров по оказанию помощи нашему государству – читайте в материале 24 Канала.
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Джейк Салливан отметил, что вместо Эммануэля Макрона он говорить не может. В то же время добавил, что французский лидер имеет полное право в дальнейшем выражать публично свою позицию. Вместе с тем он подчеркнул, что США "четко выразили свою позицию". И что заключается она в том, что Вашингтон отправлять американские войска в Украину не намерен. Россияне жалуются на "звуки взрывов" и "громкие хлопки" в небе над Воронежем – противовоздушная оборона якобы сбила беспилотник. Впрочем, в одном из воронежских телеграм-каналов было значительно интереснее. Читатели присылали видео вспышек и взрывов, а в комментариях делились впечатлениями и предположениями.
В США считают, что Макрон может говорить об отправке войск НАТО в Украину
В Воронеже слышали взрывы
Джейк Салливан отметил, что вместо Эммануэля Макрона он говорить не может. В то же время добавил, что французский лидер имеет полное право в дальнейшем выражать публично свою позицию. Вместе с тем он подчеркнул, что США "четко выразили свою позицию". И что заключается она в том, что Вашингтон отправлять американские войска в Украину не намерен.
Россияне жалуются на "звуки взрывов" и "громкие хлопки" в небе над Воронежем – противовоздушная оборона якобы сбила беспилотник.
Впрочем, в одном из воронежских телеграм-каналов было значительно интереснее. Читатели присылали видео вспышек и взрывов, а в комментариях делились впечатлениями и предположениями.