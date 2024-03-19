Возможность отправки войск НАТО в Украину, взрывы в Воронеже: Хронология 755 дня войны

Россия продолжает вести преступную полномасштабную войну против Украины. В то же время наши Силы обороны делают все возможное, чтобы отразить нападение и вернуть наши территории.

Украина ведет полномасштабную войну с Россией уже 755 дней. О последних событиях на фронте, взрывы в России, важные политические заявления и решения мировых лидеров по оказанию помощи нашему государству – читайте в материале 24 Канала.

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