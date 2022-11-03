Раскол в Кремле уже не скрыть, – российский оппозиционер предположил, когда режим окончательно упадет

Бегство оккупантов с правобережья Херсонщины не станет приговором для Путина, но приблизит все к краху его режима. Поэтому он пытается всяческими способами удержать эту территорию.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его словам, есть вопрос, не смогут ли российские оккупанты сами захотеть просто взять и самовольно перейти на левобережье. Но пока армия оккупантов выполняет приказы, которые дают сверху.

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Понятно, что с военной точки зрения оккупантам лучше сохранить свои войска и отступить. Но для Путина важна география, название. Бегство из Херсона – это очень серьезное поражение, которое будет невозможно скрыть. Тогда он получит политические последствия,

– отметил Яковенко.

Есть ли сейчас раскол между военным и политическим руководством России

По мнению Яковенко, определенный раскол в Кремле произошел. Но он пока не настолько серьезн, чтобы армия стала неподконтрольной Путину. Это можно увидеть в ситуации с российским генералом Лапиным, которого сняли с должности под давлением Кадырова и Пригожина. Впрочем, российские военные никак на это не отреагировали.

Серьезный раскол возможен после нескольких сильных военных поражений. И бегство с правобережья Херсонщины будет одним из них.

Пока не произошел настоящий раскол, после которого идет смута. Это возможно после нескольких военных поражений. И первое из них – бегство из Херсона. Это будет очень серьезный удар по режиму. Поэтому Путин пытается предотвратить это любой ценой,

– считает Яковенко.

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