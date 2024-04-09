Ближайшие месяцы будут непростые, ВСУ сдерживают нашествия, – в ГУР очертили ситуацию на фронте

Ситуация на украинском фронте продолжает оставаться сложной, ведь оккупанты пытаются давить на наших защитников. Ближайшие месяцы на линии боевого соприкосновения будут непростыми.

Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что Вооруженные Силы продолжают сдерживать вражеские нашествия на фронте, передает 24 Канал.

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В ГУР рассказали о ситуации на фронте

Юсов подчеркнул, что боевые действия продолжаются по всей линии фронта, однако "отдельным направлением стоит восток, Донецкая и Луганская области". По словам представителя украинской разведки, российские наступательные усилия на этом участке являются особенно интенсивными.

Ближайшие месяцы будут непростые. Мы сейчас это наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в том числе на востоке, от российских оккупантов,

– пояснил он.

Андрей Юсов также отметил, что ситуация по Часовому Яру и на других участках на Востоке Украины на фронте показывает "в живом режиме", какие усилия предпринимают оккупанты для продвижения в регионе. Однако их в этом останавливают наши защитники.

В Генштабе ВСУ сказали, сколько атак за день отбили ВСУ

Генеральный штаб ВСУ вечером 9 апреля сообщили, что в течение суток было зафиксировано 66 боевых столкновений на фронте. Также враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Больше всего атак в течение дня враг осуществлял на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Там, соответственно, Силы обороны отбили 25 и 20 вражеских штурмов.

Кроме того, на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов. На Ореховском направлении враг также обстрелял из минометов и артиллерии около 20 населенных пунктов у линии боевого соприкосновения.