Стратегическая рутина: военный эксперт объяснил, чем сейчас ВСУ заняты на фронте
Ситуация на фронте сейчас напряженная. Хотя изменений на карте практически нет, но продолжается ежедневно тяжелая стратегическая "рутина".
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что никакой паузы в наступлении нет. Продолжаются ежедневные сложные боевые действия.
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Что происходит на фронте
Как подчеркнул Черник, украинские военные совершили достаточно глубокий прорыв на Юге. Там удалось вклиниться в оборону оккупантов на участке примерно 10 на 10 километров. Учитывая, что так называемая "линия Суровикина" составляет 20 – 25 километров, то это кое-где это уже половина.
А в каких-то точках даже немного дальше. Мы сейчас на второй главной линии. Там огромная сеть блиндажей, окопов, "секретов" для ПТРК, дотов, позиций для артиллерии. Здесь сконцентрирован личный состав врага. И вести войну в таких туннельных условиях очень тяжело. Противник вернул нас в 1 – 2 Мировые войны в части ведения боевых действий,
– рассказал Черник.
Поэтому сейчас на фронте продолжается стратегическая рутина. Идет методическое ликвидирование личного состава и военной техники неприятеля.
К теме – смотрите разговор с Петром Черником на ютубе 24 Канала
Сейчас стратегическая задача Вооруженных Сил Украины – дойти до Северного Приазовья. Это дается очень сложной ценой. Но следует помнить, что после "линии Суровикина" вплоть до Перекопского перешейка нет столь серьезно укрепленных участков. За исключением Мелитополя и Токмака.
Еще одна важная задача на Востоке – оперативное окружение Бахмута. Украинские военные постепенно, но уверенно двигаются к выполнению этой задачи.
Потери России в войне против Украины
- Россия понесла колоссальные потери с начала полномасштабного вторжения. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени оккупанты потеряли 279 440 личного состава. За минувшие сутки, 2 октября, эта цифра выросла еще на 360 вражеских военных.
- Также Россия потеряла 4732 танка, 9008 боевых бронированных машин, 6565 артиллерийских систем, 801 РСЗО, 540 средств ПВО и т.д.