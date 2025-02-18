Ночная атака "Шахедами", взрывы в ряде городов: хронология 1091 дня войны

Российская армия уже 1091 день продолжает полномасштабно атаковать Украину с воздуха и на фронте. Украинские защитники мужественно противостоят оккупантам, нанося ответные удары.

Что происходило в Украине в течение дня, главные заявления, события визиты и встречи, связанные с войной – читайте в хронологии 24 Канала.

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