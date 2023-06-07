Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что россиянам некуда будет укрыться в Бахмуте, ведь они сами уничтожили город.

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ВСУ будут действовать хитро в Бахмуте

Свитан отметил, что у главаря ЧВК "Вагнера" Пригожина сейчас очень плохая ситуация сложилась на всех фронтах – на военном, информационном и политическом. Поэтому он сейчас требует, чтобы ему дали еще 200 тысяч оккупантов, чтобы получить по крайней мере половину из этого количества.

По его словам, ВСУ никого не будут выбивать из Бахмута, поскольку не хотят нести потери, заходя в город. Это только неадекватные россияне могли положить за прохождение 30 километров 50 тысяч своих солдат.

Будем действовать грамотно, правильно, по-военному с хитростью,

– подчеркнул полковник запаса.

По его словам, в районе Бахмута ситуация идет к взятию российских захватчиков в полуокружение. Уже сейчас наши воины начинают идти по высотам вокруг города-крепости.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

В Бахмуте – полигон для уничтожения оккупантов

Военный эксперт объяснил, что оцепления там не получится, поскольку река Бахмутка обрезает тамошние высоты. А полуокружения хватит, чтобы закрыть в оперативное окружение весь российский гарнизон, который находится в городе.

Потом просто его будем расстреливать, уничтожать, как это было на острове Змеином,

– сказал Свитан.

То есть, заметил он, будем уничтожать оккупантов, пока они сами не сбегут, потому что выдержать работу артиллерии по одному участку невозможно. К тому же укрыться им будет некуда – россияне уничтожили Бахмут. Потому там образовался хороший полигон.

Ситуация в районе Бахмута / Скриншот Deep State

И, по словам полковника запаса ВСУ, Пригожин понимает это, потому просит 200 тысяч оккупантов. Они нужны ему, чтобы удержать Бахмут, по крайней мере, как-то не дать российским войскам оттуда сбежать. Он понимает, что именно с него потом спросят. Поэтому главарь ЧВК "Вагнера" сейчас поднимает волну, чтобы потом можно было себя прикрыть.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко