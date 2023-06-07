Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що росіянам нікуди буде сховатися в Бахмуті, адже вони самі знищили місто.

До речі ЗСУ на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ

ЗСУ діятимуть хитро у Бахмуті

Світан зазначив, що у ватажка ПВК "Вагнера" Пригожина зараз дуже погана ситуація склалася на всіх фронтах – на воєнному, інформаційному та політичному. Тому він зараз вимагає, щоб йому дали ще 200 тисяч окупантів, щоб отримати принаймні половину з цієї кількості.

За його словами, ЗСУ нікого не будуть вибивати з Бахмута, оскільки не хочуть зазнавати втрат, заходячи в місто. Це лише неадекватні росіяни могли покласти за проходження 30 кілометрів 50 тисяч своїх солдатів.

Діятимемо грамотно, правильно, по-воєнному з хитрістю,

– наголосив полковник запасу.

За його словами, в районі Бахмута ситуація йде до взяття російських загарбників у напівоточення. Уже зараз наші воїни починають йти по висотах довкола міста-фортеці.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

У Бахмуті – полігон для знищення окупантів

Військовий експерт пояснив, що оточення там не вийде, оскільки річка Бахмутка обрізає тамтешні висоти. А напівоточення вистачить, щоб закрити в оперативне оточення весь російський гарнізон, який є у місті.

Потім просто його будемо розстрілювати, знищувати, як це було на острові Зміїному,

– сказав Світан.

Тобто, зауважив він, будемо знищувати окупантів, поки вони самі не втечуть, тому що витримати роботу артилерії по одній ділянці неможливо. До того ж сховатися їм не буде куди – росіяни знищили Бахмут. Тому там утворився хороший полігон.

Ситуація в районі Бахмута / Скриншот Deep State

І, за словами полковника запасу ЗСУ, Пригожин розуміє це, тому просить 200 тисяч окупантів. Йому потрібно це, щоб втримати Бахмут, принаймні якось не дати російським військам звідти втекти. Він розуміє, що саме з нього потім спитають. Тому ватажок ПВК "Вагнера" зараз підіймає хвилю, щоб потім можна було себе прикрити.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко