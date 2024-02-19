Новые соглашения о безопасности согласованы: хронология 726 дня войны
В Украине 726 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население и пытаются оккупировать как можно больше украинских территорий.
Силы обороны дают мощный отпор врагу. О ситуации на поле боя, в тылу и на международной арене 19 февраля пишет 24 Канал.
Обратите внимание Линию фронта выровняли, у России огромные потери: что происходит на Авдеевском направлении
Президент заявил, что ситуация в Авдеевке является результатом ослабления помощи нашему государству. Зеленский отметил, что Байден уже это признал. Впрочем, глава государства, не сомневается, что мы обязательно вернем Авдеевку. ВСУ смогут создать новые оборонительные рубежи вблизи Авдеевки. Это приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта в Донецкой области. Аналитики ISW отметили, что оккупанты продолжают распространять громкие пропагандистские заявления, которые не имеют подтверждения. В издании отметили, что представители стран-членов НАТО в частных разговорах на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали потребность в подготовке к возможному нападению России на одну из них. Кирилл Ульман – защитник из противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады. Герой позволил отход гарнизона из Авдеевки ценой собственной жизни. Вице-премьер Ольга Стефанишина предполагает, что государства могут подписать соглашение по безопасности до юбилейного саммита НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне. Президент рассказал, что уже есть три соглашения – с Германией, Францией и Великобританией. Также 18 февраля был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о безопасности соглашения. Согласованы еще несколько соглашений. В то же время глава государства подчеркнул, что прорабатывается отдельное соглашение по безопасности с США. Зеленский не считает, что это альтернатива помощи от Вашингтона. Российская армия сейчас держит в Черном море три подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты. Об этом сообщил спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук отметил, что в северо-западной части моря, которая ближе к нашему южному побережью, глубины такие, что фактически не позволяют оперировать этими лодками и использовать в непосредственной близости к нашим берегам.
Ситуация в Авдеевке – результат ослабления помощи Украины, – Зеленский
ISW прогнозирует кульминацию российского наступления в районе Авдеевки
В Мюнхене доминировал пессимизм, связанный с возможным нападением России на НАТО, – Bloomberg
На фронте героически погиб Кирилл Ульман
Когда Украина может подписать соглашение по безопасности с США
Зеленский анонсировал новые договоренности по безопасности
Какова ситуация в Черном море с подводными лодками врага
Президент заявил, что ситуация в Авдеевке является результатом ослабления помощи нашему государству. Зеленский отметил, что Байден уже это признал. Впрочем, глава государства, не сомневается, что мы обязательно вернем Авдеевку.
ВСУ смогут создать новые оборонительные рубежи вблизи Авдеевки. Это приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта в Донецкой области.
Аналитики ISW отметили, что оккупанты продолжают распространять громкие пропагандистские заявления, которые не имеют подтверждения.
В издании отметили, что представители стран-членов НАТО в частных разговорах на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали потребность в подготовке к возможному нападению России на одну из них.
Кирилл Ульман – защитник из противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады. Герой позволил отход гарнизона из Авдеевки ценой собственной жизни.
Вице-премьер Ольга Стефанишина предполагает, что государства могут подписать соглашение по безопасности до юбилейного саммита НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.
Президент рассказал, что уже есть три соглашения – с Германией, Францией и Великобританией. Также 18 февраля был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о безопасности соглашения. Согласованы еще несколько соглашений.
В то же время глава государства подчеркнул, что прорабатывается отдельное соглашение по безопасности с США. Зеленский не считает, что это альтернатива помощи от Вашингтона.
Российская армия сейчас держит в Черном море три подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты. Об этом сообщил спикер ВМС.
Дмитрий Плетенчук отметил, что в северо-западной части моря, которая ближе к нашему южному побережью, глубины такие, что фактически не позволяют оперировать этими лодками и использовать в непосредственной близости к нашим берегам.