Новые соглашения о безопасности согласованы: хронология 726 дня войны

В Украине 726 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население и пытаются оккупировать как можно больше украинских территорий.

Силы обороны дают мощный отпор врагу. О ситуации на поле боя, в тылу и на международной арене 19 февраля пишет 24 Канал.

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