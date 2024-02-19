Новые соглашения о безопасности согласованы: хронология 726 дня войны

19 февраля 2024, 06:33
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В Украине 726 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население и пытаются оккупировать как можно больше украинских территорий.

Силы обороны дают мощный отпор врагу. О ситуации на поле боя, в тылу и на международной арене 19 февраля пишет 24 Канал.

Обратите внимание Линию фронта выровняли, у России огромные потери: что происходит на Авдеевском направлении

 

07:12, 19 февраля

Ситуация в Авдеевке – результат ослабления помощи Украины, – Зеленский

Президент заявил, что ситуация в Авдеевке является результатом ослабления помощи нашему государству. Зеленский отметил, что Байден уже это признал. Впрочем, глава государства, не сомневается, что мы обязательно вернем Авдеевку.

06:56, 19 февраля

ISW прогнозирует кульминацию российского наступления в районе Авдеевки

ВСУ смогут создать новые оборонительные рубежи вблизи Авдеевки. Это приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта в Донецкой области.

Аналитики ISW отметили, что оккупанты продолжают распространять громкие пропагандистские заявления, которые не имеют подтверждения.

02:30, 19 февраля

В Мюнхене доминировал пессимизм, связанный с возможным нападением России на НАТО, – Bloomberg

В издании отметили, что представители стран-членов НАТО в частных разговорах на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали потребность в подготовке к возможному нападению России на одну из них.

01:25, 19 февраля

На фронте героически погиб Кирилл Ульман

Кирилл Ульман – защитник из противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады. Герой позволил отход гарнизона из Авдеевки ценой собственной жизни.

00:36, 19 февраля

Когда Украина может подписать соглашение по безопасности с США

Вице-премьер Ольга Стефанишина предполагает, что государства могут подписать соглашение по безопасности до юбилейного саммита НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.

00:04, 19 февраля

Зеленский анонсировал новые договоренности по безопасности

Президент рассказал, что уже есть три соглашения – с Германией, Францией и Великобританией. Также 18 февраля был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о безопасности соглашения. Согласованы еще несколько соглашений.

В то же время глава государства подчеркнул, что прорабатывается отдельное соглашение по безопасности с США. Зеленский не считает, что это альтернатива помощи от Вашингтона.

00:01, 19 февраля

Какова ситуация в Черном море с подводными лодками врага

Российская армия сейчас держит в Черном море три подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты. Об этом сообщил спикер ВМС.

Дмитрий Плетенчук отметил, что в северо-западной части моря, которая ближе к нашему южному побережью, глубины такие, что фактически не позволяют оперировать этими лодками и использовать в непосредственной близости к нашим берегам.

Автор: Юлія Муріна