Россияне продолжают наносить удары, несмотря на пасхальные заявления Путина: хронология 1152 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается еще 1152 сутки. Накануне российский диктатор заявил о "пасхальном перемирии". Однако, оккупанты не соблюдают режим тишины, продолжают наносить удары и вести боевые действия.

Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях российских захватчиков, – сообщает 24 Канал.

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