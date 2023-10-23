Первыми идут те, кого не жалко, – военный ВСУ рассказал, как происходит российский штурм

Оккупанты ежедневно теряют большое количество личного состава и военной техники. В последнее время это особенно заметно под Авдеевкой.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, отметив, что тактика российских войск под Авдеевкой похожа на то, как оккупанты ранее штурмовали Бахмут.

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Какая тактика у российских военных

Как рассказал Сазонов, в первой волне штурма преимущественно идут "зеки", которые переподписали контракт с минобороны России или пошли в так называемые "частные военные компании" вроде "Редут", "Ветеран" и т.д. Потом захватчики кидают подразделения, сформированные из людей, которых забрали с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Крыма и т.д.

Первыми идут те, кого не жалко. Часто там есть подразделы "шторм-z". Вторая волна – свежее пополнение мобилизованных с временно оккупированных территорий. Их вообще не жалеют. Они просто идут вперед, чтобы враг мог увидеть, где наши минометы, пулеметные позиции и т.д.

– отметил Сазонов.

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Так враг вычисляет позиции украинских военных. После этого оккупанты применяют дроны, артиллерию и бросают более опытные подразделения. Они обладают значительным мобилизационным ресурсом. Обороняться в таких условиях действительно сложно.

Такие штурмы истощают. Потери у нас тоже есть. Оборона Авдеевки тоже дается непростой ценой. Но наше командование принимает все нужные меры,

– заметил Сазонов.

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