Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що тактика російських військ під Авдіївкою схожа на те, як окупанти раніше штурмували Бахмут.
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Яка тактика в російських військових
Як розповів Сазонов, у першій хвилі штурму переважно йдуть "зеки", які перепідписали контракт з міноборони Росії або пішли до так званих "приватних військових компаній" на кшталт "Редут", "Ветеран" тощо. Згодом загарбники кидають підрозділи, сформовані з людей, яких забрали з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Криму тощо.
Першими йдуть ті, кого не шкода. Часто там є підрозділи "шторм-z". Друга хвиля – свіже поповнення мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Їх взагалі не шкодують. Вони просто йдуть вперед, щоб ворог міг побачити, де наші міномети, кулеметні позиції тощо,
– зазначив Сазонов.
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Так ворог вираховує позиції українських військових. Після того окупанти застосовують дрони, артилерію та кидають більш досвідчені підрозділи. Вони мають значний мобілізаційний ресурс. Оборонятися у таких умовах дійсно складно.
Такі штурми виснажують. Втрати у нас також є. Оборона Авдіївки теж дається непростою ціною. Але наше командування вживає заходи,
– зауважив Сазонов.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала колосальних врат з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Воно почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу українські військові знищили 294 700 окупантів. А, за минулу добу, 22 жовтня, вдалося ліквідувати ще 870 загарбників.
- Також Росія втратила 5093 танків, 9653 бойових броньованих машин, 7057 артилерійських систем, 825 РСЗВ, 551 засіб ППО тощо.