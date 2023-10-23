Мир разделился на светлые и черные стороны, – Данилов объяснил, какие страны поддерживают Россию

В ходе полномасштабной войны, которую развязала Россия, абсолютное большинство государств мира поддерживают Украину. Однако есть и те, кто помогает оккупантам.

Есть определенное распределение мира по светлым и черным сторонам. Об этом в эфире "Мы – Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 Канал.

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Какие страны сейчас поддерживают Россию

Чиновник отметил, что это распределение мира уже происходит на наших глазах. Четко видно, когда, кто и кого поддерживает в тех или иных процессах.

Конечно же, оккупанты очень хотели бы, чтобы большая часть мира была на их стороне. Аппарат СНБО отслеживает все страны, занимающие ту или иную позицию по ситуации, связанной с войной России против нашего народа.

Можем сказать, что абсолютно подавляющее большинство стран стоит на стороне света,

– отметил Данилов.

Добавил, что поддержать Россию сейчас могут преимущественно автократические страны, государства с тоталитарным режимом.

Это знаменитая Корея, с которой Россия сейчас налаживает отношения. Это Иран, откуда они получали и продолжают получать "Шахеды", которые убивают наших детей. Это распределение в мире для всех уже становится известным,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Заметил, что захватчикам, безусловно, хотелось бы, чтобы помощь Украине прекратились. Россияне очень хотели бы вернуть ситуацию, когда они с некоторыми странами Европы имели бы общий интерес. Однако, мир гораздо мудрее, так что такого не будет, подчеркнул Данилов.

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