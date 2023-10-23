Є певний розподіл світу на світлі та чорні сторони. Про це в ефірі "Ми – Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає 24 Канал.

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Які країни наразі підтримують Росію

Посадовець зауважив, що цей розподіл світу вже відбувається на наших очах. Чітко видно, коли, хто і кого підтримує в тих чи інших процесах.

Звичайно ж, окупанти дуже хотіли б, щоб велика частина світу була на їхньому боці. Апарат РНБО відстежує всі країни, які займають ту чи іншу позицію щодо ситуації, пов'язаної з війною Росії проти нашого народу.

Можемо сказати, що абсолютно переважна більшість країн стоїть на боці світла,

– зазначив Данілов.

Додав, що підтримати Росію зараз можуть переважно автократичні країни, держави з тоталітарним режимом.

Це славнозвісна Корея, з якою Росія зараз налагоджує стосунки. Це Іран, звідки вони отримували і продовжують отримувати "Шахеди", які вбивають наших дітей. Цей розподіл у світі для всіх вже стає відомим,

– підкреслив секретар РНБО.

Зауважив, що загарбникам, безумовно хотілося б, аби допомога Україні припинилися. Росіяни дуже хотіли б повернути ситуацію, коли вони з деякими країнами Європи мали б спільний інтерес.Однак, світ набагато мудріший, тож такого не буде, наголосив Данілов.

Північна Корея може постачати Росії зброю