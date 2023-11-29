Какой Россия видит войну в дальнейшем: Мусиенко предположил замысел оккупанта

Россия значительно увеличивает свой бюджет на войну. Им нужно, чтобы ситуация на фронте более-менее стабилизировалась.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, прокомментировав информацию, что треть бюджета России на 2024-2026 годы пойдет на войну.

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В последний раз такой уровень затрат был еще при СССР. Но следует понимать, что Россия – это совсем не Советский Союз. Она существенно слабее.

Чего хочет Россия

Как считает Мусиенко, Кремль хочет удержать войну примерно на таком же уровне, на каком она сейчас, в течение следующих двух лет. Конечно, они попытаются еще где-нибудь продвигаться, захватить определенные населенные пункты. Но параллельно там будут работать над стабилизацией фронта и будут продолжать бить по территории Украины.

Это их принципиальная стратегия. Они считают, что в войне на истощение им хватит больше сил и характера. Поэтому они просто тянут время, чтобы дождаться на Западе благоприятной конъюнктуры. Кремль хочет, чтобы на Западе доминировало мнение, что с Россией нужно договариваться,

– сказал Мусиенко.

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В обеспечение этих нужд Кремль и просчитывает бюджет. Однако следует помнить, что Россия до сих пор является импортозависимой страной в сфере оборонно-промышленного комплекса. Они не имеют возможности массово все скупать, сколько бы у них денег не было.

Условно говоря, на 6 миллиардов они что-нибудь купят. Может, и меньше. А вот на 60 миллиардов уже не получится скупиться в обход санкций. Тут Китай так не поможет. Потому что США начнут действовать. Россия будет производить оружие старого образца. Она не даст возможности достичь им технологического преимущества,

– сказал Мусиенко.

Ситуация в России: коротко

Пока Путин бросает деньги на войну, рубль продолжает слабеть. К примеру, в октябре там был поставлен новый "рекорд". 1 доллар стоил 102 рубля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путин может пойти и на тотальную мобилизацию. Но это может произойти после президентских выборов в России в 2024 году.

Подробнее о новом бюджете России читайте в материале 24 Канала. Параллельно там планируют снизить расходы на поддержку экономики.