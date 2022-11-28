Как унитаз и корм для собак из "второй армии мира" стали символом "величия" России

Начав эту войну на псевдоисторических основаниях (Украины нет и не было никогда, украинцы – не нация, а одурманенные нацистами непонятно кто), Россия добилась несомненного успеха в деконструкции мифа о собственном величии.

Достижения стервятников

Убита и брошена на съедение бучанским собакам "вторая армия мира".

Советуем Путин накрыл медным тазом величайшую мечту СССР

На паперти духа, скрюченный и в струпьях, в обнимку с патриархом в генеральских погонах, стоит "народ-богоносец".

Лицо народа убийц

Под завалами Мариупольского драмтеатра, задыхаясь и ломая ногти о бетон, кричит "русский освободитель".

Запутавшись в якорной цепи крейсера "Москва", ко дну ушла "великая морская держава".

О главном Полковник Солженицын и майор Пушкин лишают украинцев будущего

Нет никакого величия. На груде из обломков литературы и балета, физики и космоса, доставшихся Путину в наследие от былых поколений, теперь, в обнимку с керамическим унитазом сидят воняющий мочой зек и старая хабалка в рваном тряпье. Была Россия и закончилась.

Актуальное – что больше всего ударит по России в ближайшее время: смотрите видео