Харрис четко ответила, как относится к идее отдать украинские территории России

Кандидат в президенты США Камала Харрис жестко высказалась относительно идеи сдачи украинской территории России. Американский вице-президент подчеркнула, что непоколебимо стоит на позиции Украины в этом вопросе.

Она также подчеркнула, что считает предложения о нейтралитете Украины и сдачу больших частей территории капитуляцией, а не миром. Об этом Камала Харрис сказала во время объявления совместных заявлений с Владимиром Зеленским для прессы в Белом доме, передает 24 Канал.

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Что сказала Харрис о сдаче территории Украины России

Камала Харрис отметила, что на первом Саммите мира в Швейцарии она сказала Зеленскому, что США разделяют видение Украины относительно окончания войны. Это, по ее словам, должно учитывать волю украинцев и принципы Устава ООН.

Тогда же кандидат в президенты от Демократической партии США раскритиковала последние предложения, выдвинутых Дональдом Трампом и его командой. Некоторые из них касались сдачи территории Украины в обмен на якобы мир.

Есть некоторые в моей стране, кто заставил бы Украину отказаться от больших частей суверенной территории, которые бы требовали, чтобы Украина согласилась на нейтральность, отказалась от отношений безопасности с другими странами. Эти предложения являются такими же как и у Путина. И давайте будем четкими: это не предложения для мира. Вместо этого, это предложения для капитуляции, которые являются опасными и неприемлемыми,

– подчеркнула Харрис.

Вице-президент США заверила, что продолжит сотрудничать с президентом Украины для обеспечения победы Украины в войне. Харрис также выразила желание, чтобы наша страна осталась свободным, демократическим и независимым государством.

Кроме этого, она отметила, что ее поддержка народа Украины непоколебима. Камала Харрис напомнила, что ранее уже шесть раз встречалась с Зеленским и свою позицию не изменила.

"Я буду продолжать выступать на стороне Украины и я буду работать над тем, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне", – заверила Харрис.

Вице-президент добавила, что США должны продолжать выполнять давнюю роль глобального лидера для безопасности, защиты и процветания.

"Мы должны выступать на стороне наших союзников и наших партнеров. Мы должны защищать наши демократические ценности и противодействовать агрессорам", – сказала Харрис.

Как Харрис планирует отстаивать вопрос Украины, если станет президентом

Кандидат в президенты США добавила, что ее страна должна отстаивать международный порядок, правила и нормы. И каждый из этих принципов, по ее мнению, находится под угрозой в Украине. Именно поэтому борьба нашего государства имеет значение для людей в Америке.

Агрессия Путина – это не только атака на народ Украины. Это также атака на фундаментальные принципы, такие как суверенитет и территориальная целостность. Международные правила и нормы не являются абстрактным понятием. Они обеспечивают порядок и стабильность в нашем мире. Они поддерживают американскую безопасность и процветание. И когда им где-то угрожают, им угрожают везде,

– отметила она.

Камала Харрис отметила, что если позволять таким агрессорам, как Владимир Путин, захватывать безнаказанно земли других стран, они будут продолжать это делать. Она также подчеркнула, что российский диктатор мог обратить свой взгляд на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО.

"Мы также знаем, что другие потенциальные агрессоры во всем мире наблюдают, чтобы увидеть, что произойдет в Украине. Если Путину позволят победить, они станут смелее. И история напоминает нам очень четко, что Соединенные Штаты не могут и не должны изолироваться от остального мира", – сказала Харрис.

Камала Харрис подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов обусловлена стратегическими интересами, а не просто милосердием. Поэтому она заверила, что ее страна продолжит предоставлять помощь по безопасности, необходимую Украине для достижения успеха на поле боя.