После ряда успешных украинских ударов по России оккупанты начали защищать свои объекты. Для этого используют антидроновые сетки, РЭБ и ПВО. Но их защита достаточно дырявая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Почему россиянам не удается защитить свои объекты от ударов

Враг прибегает к различным средствам, чтобы защитить свои предприятия. Как сообщили в СВР, от 60% до 80% гражданских промышленных предприятий уже оснастили свои территории оборудованием для защиты от атак БПЛА.

Противодроновая защита россиян включает:

физическую защиту (сетки и укрытия);

средства РЭБ (российского и китайского производства);

средства кинетического поражения БПЛА (лазерные установки, дроны-перехватчики, противовоздушные комплексы "воздух – воздух" и "земля – воздух").

Однако, несмотря на большую номенклатуру, у россиян значительные проблемы. По документам производит эту защиту Россия, но на самом деле много оборудования импортируют из Китая. То, что предлагает Поднебесная, не может защитить компании топливно-энергетического комплекса. Средства противодействия оказываются некачественными. А потому заводы заказывают технический аудит эффективности закупленных систем.

Приобретя противодроновые системы, они все чаще сталкиваются с двумя проблемами – несоответствием заявленных технических характеристик оборудования и его неправильным размещением на объекте. Количество запросов пользователей по различным видам оценки уязвимости объектов промышленной и критической инфраструктуры в 2024 году составляло от 1 тысячи до 2,8 тысячи обращений в месяц. По состоянию на апрель 2025 года показатель уже превышает 1 тысячу запросов в день,

– сообщают разведчики.

Кстати, Китай стремится получить контроль над территорией Украины руками России. Об этом говорится в передаче ведущего 24 Канала Алексея Кибкало.