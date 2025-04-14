Дырявая российская "пэ-вэ-о": почему враг не может защитить объекты, несмотря на все усилия
- Россияне используют антидронные сетки, РЭБ и ПВО для защиты своих объектов.
- Но у них все равно большие проблемы.
После ряда успешных украинских ударов по России оккупанты начали защищать свои объекты. Для этого используют антидроновые сетки, РЭБ и ПВО. Но их защита достаточно дырявая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
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Почему россиянам не удается защитить свои объекты от ударов
Враг прибегает к различным средствам, чтобы защитить свои предприятия. Как сообщили в СВР, от 60% до 80% гражданских промышленных предприятий уже оснастили свои территории оборудованием для защиты от атак БПЛА.
Противодроновая защита россиян включает:
- физическую защиту (сетки и укрытия);
- средства РЭБ (российского и китайского производства);
- средства кинетического поражения БПЛА (лазерные установки, дроны-перехватчики, противовоздушные комплексы "воздух – воздух" и "земля – воздух").
Однако, несмотря на большую номенклатуру, у россиян значительные проблемы. По документам производит эту защиту Россия, но на самом деле много оборудования импортируют из Китая. То, что предлагает Поднебесная, не может защитить компании топливно-энергетического комплекса. Средства противодействия оказываются некачественными. А потому заводы заказывают технический аудит эффективности закупленных систем.
Приобретя противодроновые системы, они все чаще сталкиваются с двумя проблемами – несоответствием заявленных технических характеристик оборудования и его неправильным размещением на объекте. Количество запросов пользователей по различным видам оценки уязвимости объектов промышленной и критической инфраструктуры в 2024 году составляло от 1 тысячи до 2,8 тысячи обращений в месяц. По состоянию на апрель 2025 года показатель уже превышает 1 тысячу запросов в день,
– сообщают разведчики.
Кстати, Китай стремится получить контроль над территорией Украины руками России. Об этом говорится в передаче ведущего 24 Канала Алексея Кибкало.