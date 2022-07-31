В Минобороны объяснили, когда обнародуют данные о потерях украинских военных на войне
Источник:Министерство обороны Украины
Идут 158 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. До сих пор украинцам не сообщали официальные данные по потерям ВСУ в полномасштабной войне против россии.
В Министерстве обороны Украины заявили, что обнародовать информацию о погибших украинских военных не будут до завершения действия военного положения . В ведомстве объяснили, чем это оговорено.
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Почему Минобороны не сообщает количество погибших украинских военных
В Министерстве обороны отметили, что данные о потерях личного состава Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения России не сообщают из-за того, что такова необходимость во время военного положения.
Такую информацию нельзя обнародовать, в частности, потому, чтобы враг не узнал этих данных, ведь тогда военные специалисты противника могут сделать немало выводов и использовать информацию для анализа и планирования дальнейших действий.
Именно поэтому до завершения военного положения эта информация закрыта и не подлежит обнародованию,
– объяснили в Минобороны.
При этом в министерстве подчеркнули, что такое обстоятельство никоим образом не влияет на честь памяти каждого погибшего защитника или защитницы Украины. Это наши герои, которым Минобороны чтит, о которых говорит публично, пишет, снимает видео, скучает по каждому и каждой. А семьям погибших обеспечиваются надлежащие выплаты.
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Поэтому представителям общественных инициатив, которые собирают эти данные разными способами, систематизируют и обнародуют их, следует учитывать, что обнародование такой информации во время военного состояния вредит нашей обороне .
– отметили в министерстве.
Напомним, что данные о потерях врага являются открытыми - по состоянию на 31 июля ВСУ уже уничтожили около 40 830 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли с 24 февраля около 1 763 танков, 223 самолета, 190 вертолетов и кучу другой техники.
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