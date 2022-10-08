Может ли Кремль "заморозить" войну и чем для Путина полезна пауза

Украине ни в коем случае не нужно соглашаться на "замораживание" боевых действий против России. Тогда оккупанты получат важное время, чтобы накопить собственные ресурсы.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Кремлю очень необходима пауза в этой войне, чтобы подготовить "мобиков" и более-менее обеспечить их техникой и всем необходимым.

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Сейчас они могут начать многое рассказывать, что зимой вообще сложно воевать, поэтому нужно все поставить на паузу. На это нельзя вестись.

Это не так. Зимой тоже войны происходят. Напомню, что самая масштабная баталия за время гибридной войны с Россией была именно зимой. Это – Дебальцево. Да и полномасштабное вторжение началось также зимой,

– отметил Коваленко.

Нельзя ставить боевые действия на паузу

Как отмечает Коваленко, пауза позволит России накопить человеческие ресурсы, обеспечить их и войти в весну с новым потенциалом. Такое усиление совсем не нужно Вооруженным Силам Украины.

Нам не нужно, чтобы у оккупантов был свежий потенциал, более или менее обеспеченный техникой и всем необходимым. Поэтому боевые действия будут продолжаться и дальше. Никаких пауз и заморозки,

– отметил Коваленко.

Коваленко объяснил, почему нельзя поставить войну на паузу: смотрите видео

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