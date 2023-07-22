Взрывы в Кропивницком, новый пакет помощи от США: хронология 514 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится почти 17 месяцев. Оккупанты продолжают террор мирного населения.

О главных событиях 22 июля, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на международной арене рассказывает 24 Канал.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность и предупредил о подготовке Россией провокаций в Черном море "под чужим флагом". Учитывая это, по его мнению, возобновить поставки зерна из Украины будет сложно.В Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК "Вагнера" из Беларуси.На фронте погиб украинский журналист Дмитрий Рыбаков с позывным "Репортером".В Литве проводят акцию "Песни дронов", цель которой собрать 300 тысяч евро для закупки 500 дронов-камикадзе типа FPV для Украины. Сбор продлится до Дня Независимости нашего государства.Украина получит новый пакет военной помощи от США предварительно на сумму 400 миллионов долларов. Туда войдут несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК NASAMS и систем HIMARS и так далее. По данным журналистов, пакет планируют объявить уже 25 июля.В Польше отреагировали на угрозы и бред Путина, что якобы государство получило много своих земель благодаря Сталину. Премьер подчеркнул, что Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Российский посол будет вызван в Министерство иностранных дел Польши.В Госпогранслужбе отметили, что Беларусь имитирует способность своей армии к ведению боевых действий против Украины. На фото, которое наши воины получили от партизан, видно, что ударной группировки белорусов на границе с нашим государством нет, численность военных там совсем невелика. В ГПСУ отметили, что именно для усиления информационного эффекта "угрозы" нападения в страну прибыли вагнеровцы.