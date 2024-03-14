Если Россия выиграет, доверие к Европе будет сведено к нулю, – Макрон о войне в Украине
Эммануэль Макрон высказался относительно войны России против Украины. Французский глава подчеркнул, что от хода событий будет зависеть также и будущее всего европейского континента.
В частности, в случае потенциальной победы страны-агрессора "сведется к нулю" доверие стран-партнеров к Европе. Об этом президент Франции сообщил в интервью журналистам, информирует 24 Канал.
К теме Мы готовы принять меры, чтобы Россия не победила: Макрон в интервью о войне в Украине
Макрон отметил, что победа Украины имеет значение
Французский глава подчеркнул, что если бы Россия победила в войне против Украины, то жизнь французов изменилась бы. По словам Макрона, в таком случае больше бы не было нужной безопасности в Европе.
Кто бы мог подумать, что Владимир Путин остановится на этом? Здесь на карту поставлена безопасность Франции и Европы,
– заявил Эммануэль Макрон.
Президент Франции также отметил, что сегодня принять решение быть слабыми, оставлять агрессию без должного ответа – это уже поражение.
Франция готова в случае возможной агрессии со стороны России
Макрон сказал, что французские войска никогда не будут вести наступление, ведь Франция является силой мира.
"Но мы должны прозрачно посмотреть на ситуацию и сказать, что мы готовы принять меры, чтобы Россия не победила", – подчеркнул президент Франции.
Он также отметил, что Франция не ждала, чтобы подготовиться к возможной войне. Кроме того, по словам Макрона, Франция одна из немногих стран в Европе, которая развернула войска в Сахеле и потеряла людей.
Напоследок французский президент объяснил, что в Украине меняется контекст, и начало 2024 года должно быть стартом для этого.
Макрон дал интервью журналистам: самое интересное из разговора
- В разговоре с журналистами президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что он и другие союзники Украины имеют общую цель – не дать России победить в продолжающейся войне,. Макрон также отметил критическую важность победы в войне, которую он назвал "экзистенциальной" для Европы в целом.
- Кроме того, Макрон подчеркнул, что те, кто стал на сторону России в войне против Украины, по сути, выбрали поражение. Макрон также допустил возможность предоставления европейскими странами совместных кредитов для помощи Украине.
- Французский глава также высказался относительно переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Макрон отметил, что он был тем, кто "больше всего с Путиным говорил до войны", однако подчеркнул, что уже не разговаривал с главой Кремля "несколько месяцев".