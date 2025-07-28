Массированная атака по Украине, Трамп назвал новый дедлайн для Путина: хронология 1251 дня войны
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Украинские защитники сдерживают российских захватчиков уже 1251 день.
О массированном ночном обстреле, ситуации на фронте, заявлениях партнеров и главных событиях дня пишет 24 Канал.
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Около 17:45 россияне атаковали Буринскую общину 4 ударными БпЛА. По данным главы ОВА, в результате удара разрушен местный магазин. Пострадала одна из продавщиц – ей оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Также зафиксировано повреждение жилых домов, дома культуры, нежилых помещений и автомобилей. Завтра в громаде продолжат ликвидацию последствий атаки – в частности, начнут восстановительные работы и закрытие выбитых окон. Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, которые действовали ранее по соглашению с Украиной от 8 февраля 1995 года. В списке – 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В частности, указаны пограничные переходы с временно оккупированными регионами. Речь идет о пунктах с Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями Украины. По словам Медведева, Дональд Трамп играет в ультиматумы с Россией, выдвигая "50 дней или 10". По его словам, американскому президенту "стоит запомнить" две главные вещи. Дмитрий Медведев заявил, что Россия "это не Израиль и даже не Иран", очевидно намекая на недавнее вмешательство США в обостренную ситуацию на Ближнем Востоке из-за ядерной программы Тегерана. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите дорогой Сонного Джо, Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция. Виктор Трегубов отметил, что возле Часового Яра оккупанты пытаются давить в сторону Константиновки. Но поскольку россияне не могут пройти сам Часов Яр и соседние поселки, то это лишь элемент дополнительного давления. Сказать, что оно как-то сильно влияет на общую картину – нет. Хотя на самом деле то, что Часов Яр держится, и то, что там удерживаются окружающие поселки – это признак большого героизма украинских войск. Потому что россияне там находятся уже годы и не жалеют сил, Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал беспилотником Дергачевскую громаду. Около 17:00 российский FPV-дрон попал в автомобиль в селе Большие Проходы. В результате удара погиб 75-летний мужчина. Еще один человек пострадал, его госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь. Я был очень жестким к Путину, но мы очень хорошо ладили. И я никогда, знаете, никогда не думал, что это (полномасштабная война – 24 Канал) произойдет. Я думал, что мы сможем договориться, и это еще возможно, но процесс уже очень опоздал. Поэтому я разочарован, Трамп говорит, что ему казалось якобы Россия готова к достижению мира в Украине. Впрочем, потом Владимир Путин сказал ему забыть об этом. После этого президент США не хочет говорить с российским диктатором. Мы очень ценим всю помощь со стороны Эстонии – военную поддержку, решение выделять ежегодно 0,25% ВВП на наши оборонные нужды, лидерство в IT-коалиции и обучение и реабилитацию наших воинов. Обсудили, как можно масштабировать эти направления сотрудничества, чтобы еще больше поддержать наших людей, – написал президент. Также они говорили об антикоррупционной инфраструктуре нашей страны. Зеленский пригласил Алара Кариса приехать в Украину. По его словам, это будет сильный жест поддержки и внимания к украинцам. В понедельник, 28 июля, в Кстово, что под Нижним Новгородом, вспыхнул пожар. Оказалось, что горит центр, где Россия готовит саперов и других военных инженеров. После 16:30 местные паблики Кстово сообщили о пожаре в районе Приволжского. Местные публиковали видео, на которых видно большой столб дыма, что поднимается над городом. Впоследствии стало известно, что возгорание произошло на территории 210-го военного учебного центра. Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях для России, если та не заключит перемирие с Украиной в сроки, которые он объявит позже сегодня. Он сказал, что любит российский народ, но отметил колоссальные потери России в войне, которые хочет закончить. Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией. Но из-за этого они теряют много русских. Они потеряли миллион россиян, Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с Владимиром Путиным много раз. И все время ему казалось, что после звонков будет путь к миру, но этого так и не произошло. А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится, Трамп заметил, что он уже не заинтересован в разговорах с российским диктатором. По словам главы Белого дома, Путин во время разговора всегда "приятный и относится с уважением", однако уже на следующую ночь после этого массированно бомбит украинские города ракетами, из-за чего умирают люди. В понедельник, 28 июля, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Днем там объявили воздушную тревогу из-за якобы ракетной опасности. Вероятно, работала ПВО. Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Журналист спросил Дональда Трампа после его слов, что тот уменьшит дедлайн для Путина по окончанию войны в Украине, каким будет новый срок для российского президента. Глава Белого дома ответил, что это будет "примерно 10 – 12 дней". Я собираюсь установить новый срок примерно на 10 – 12 дней, начиная с сегодняшнего дня (28 июля – 24 Канал). Нет смысла ждать... Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса (в вопросе мира со стороны России – 24 Канал), То есть, теперь новым дедлайном для российского диктатора для окончания войны в Украине является 7 – 9 августа. Так, Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай). Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе, Кроме этого, спикер Кремля добавил, что никакой подготовки на данном этапе не ведется и пока нет согласованных контактов. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину. За это время Россия должна была бы заключить мирное соглашение или же столкнется с жесткими тарифами. Об этом Трамп рассказал журналистам во время визита в Шотландию перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Отвечая на вопрос о возможных переговорах Путина и Трампа, Песков поблагодарил Анкару и руководство Турции за усилия в помощи по поиску путей урегулирования. А также за условия, которые обеспечивает турецкое руководство по переговорам. Оккупанты возводят кольцевую дорогу вокруг Мариуполя, чтобы улучшить военную логистику. Рядом с трассой активно застраивают большой участок, где продолжаются работы исключительно силами россиян. До этого на этой территории уже замечали большое количество инженерных войск РФ. "Нафтогаз" подписал соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о поставках газа в Украину через Трансбалканский коридор. Это будет первая поставка азербайджанского газа в нашу страну. Соглашение должно помочь обеспечить украинцев газом следующей зимой. Из-за российских обстрелов и повреждения инфраструктуры в этом году Украина вынуждена импортировать больше газа. Российские войска продвинулись на западе Запорожской области и приблизились к позициям, с которых потенциально могут обстреливать райцентр из артиллерии. По геолокационным данным, оккупанты находятся примерно в 7 километрах от Приморского и в 11 километрах от Беселянки. Россия запустила по Украине 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты. Силами ПВО сбито 311 воздушных целей. Основное направление движения целей – Староконстантинов, что в Хмельницкой области. Силы обороны отражали нападение с помощью авиации, зенитных войск, РЭБ и мобильных огневых групп. Россия запустила три аэробаллистические ракеты “Кинжал" в направлении Хмельницкой области, но ни одна не достигла цели. ВСУ взяли под контроль село Кондратовка в Сумской области. Украинские защитники уничтожили там российские войска, включая три батальона и командира. За прошедшие сутки зафиксировано 158 боестолкновений. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Лиманское. Там состоялось 57 и 18 боевых столкновений соответственно. На Лиманском направлении россияне совершили 18 атак, пытаясь прорвать оборону Украины в районах Грековки, Среднего, Григорьевки и Шандриголового. В Ровенской области воздушная тревога звучала на протяжении почти всей ночи. По данным Ровенской ОВА, силами ПВО ликвидировали над областью несколько воздушных целей врага. Предварительно, люди и инфраструктура не пострадали. В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Впоследствии стало известно о движении “Кинжала" через Киевскую область в направлении Хмельницкой области. Через несколько минут в Хмельницкой области раздались взрывы. Мониторинговые каналы писали, что под ударом оказался Староконстантинов. В Днепропетровской ОГА сообщили, что в области ночью было сбито 3 вражеских дрона. Кроме того, оккупанты обстреляли Никопольщину из артиллерии и с помощью беспилотников. Громче всего было в Никополе, а также в Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской и Покровской громадах. В результате ударов ранены 15-летняя девушка и 49-летняя женщина. Они госпитализированы. В результате атаки произошло возгорание. Разрушено образовательное учреждение, многоэтажку, три частных дома, несколько хозяйственных построек и линию электропередач. Также обстрелы зафиксировали в Синельниковском районе. Враг атаковал Межевскую громаду FPV-дронами. Повреждено агропредприятие, админздание и автомобиль. Загорелась сухая трава. Последствия атаки на Никопольщину / Фото Днепропетровской ОГА ВСУ ликвидировали одну тысячу оккупантов за минувшие сутки. Общие потери врага составляют около 1 050 250 военных с начала полномасштабной войны. Уничтожено дополнительно 4 танка, 1 боевую бронированную машину, 4 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 235 БпЛА и 103 единицы автомобильной техники. На фоне российского удара по Украине, Польша активировала меры безопасности из-за приближенности угрозы к своим границам. Как сообщило Оперативное командование ВС Польши, в воздух поднялись очередные польские и союзнические истребители. Кроме того, в высшую боевую готовность перевели наземные силы ПВО. Под ударом этой ночью оказалась Хмельницкая область. Область была атакована вражескими БпЛА. В Хмельницкой ОВА сообщили, что есть сбития вражеских целей. Детали будут предоставлены позже По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. В результате обстрела в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди раненых есть также ребенок. Дрон или обломки, вероятно, попали вблизи многоэтажного дома. Местные власти указывали, что в одной из многоэтажек выбиты окна. Россия активнее применяет бронетехнику против украинских сил с июля 2025 года. Они осуществляют небольшие механизированные атаки в Донецкой области и Запорожье. Аналитики ISW предполагают, что таким образом враг ищет уязвимые места в украинской обороне, одновременно восстанавливает старую технику или тестируют новую тактику с повышенным уровнем допустимого риска.
Россияне атаковали общину на Сумщине
В России заявили, что закрывают 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
Медведев угрожает Трампу войной с США после изменения его дедлайна
– написал он.
Трегубов рассказал о ситуации возле Часового Яра
– сказал спикер.
Россия ударила FPV-дроном по авто на Харьковщине
Я был очень жестким к Путину, но мы очень хорошо ладили, – Трамп
– заявил он.
Зеленский разговаривал с президентом Эстонии Аларом Карисом
В России в Кстово пылает 210-й военный учебный центр
Трамп заявил, что Россия потеряла в войне с Украиной миллион человек
– заявил Трамп.
Я больше не собираюсь с ним говорить, – Трамп о телефонных звонках с Путиным
– отметил президент США.
В оккупированном Крыму из-за ракетной опасности работала ПВО
Трамп назвал новый дедлайн для Путина по окончанию войны
– заявил американский лидер.
В Кремле сделали заявление относительно потенциальной встречи Трампа и Путина
– сказал Песков в понедельник, 28 июля, пропагандистам росСМИ.
Трамп сказал, что собирается уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину
Эрдоган стремится организовать встречу Трампа и Путина в Турции: как реагируют в Кремле
Россияне строят странный объект возле Мариуполя
"Нафтогаз" заключил соглашение для поставки азербайджанского газа в Украину
Враг продвинулся на Запорожье
Результаты работы украинской ППО
ВСУ освободили Кондратовку
Ситуация на фронте за сутки
Результаты работы ППО на Ровенщине
Россия запускала "Кинжалы"
Работа ПВО и обстрел Днепропетровщины
Россия потеряла еще 1 000 солдат
Польша поднимала авиацию во время атаки
Атака дронов в Хмельницкой области: есть сбития
Атака "Шахедов" на Киев
Россия увеличила использование бронетехники
Около 17:45 россияне атаковали Буринскую общину 4 ударными БпЛА.
По данным главы ОВА, в результате удара разрушен местный магазин.
Пострадала одна из продавщиц – ей оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Также зафиксировано повреждение жилых домов, дома культуры, нежилых помещений и автомобилей.
Завтра в громаде продолжат ликвидацию последствий атаки – в частности, начнут восстановительные работы и закрытие выбитых окон.
Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, которые действовали ранее по соглашению с Украиной от 8 февраля 1995 года.
В списке – 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В частности, указаны пограничные переходы с временно оккупированными регионами. Речь идет о пунктах с Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями Украины.
По словам Медведева, Дональд Трамп играет в ультиматумы с Россией, выдвигая "50 дней или 10". По его словам, американскому президенту "стоит запомнить" две главные вещи.
Дмитрий Медведев заявил, что Россия "это не Израиль и даже не Иран", очевидно намекая на недавнее вмешательство США в обостренную ситуацию на Ближнем Востоке из-за ядерной программы Тегерана.
Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите дорогой Сонного Джо,
Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция.
Виктор Трегубов отметил, что возле Часового Яра оккупанты пытаются давить в сторону Константиновки. Но поскольку россияне не могут пройти сам Часов Яр и соседние поселки, то это лишь элемент дополнительного давления.
Сказать, что оно как-то сильно влияет на общую картину – нет. Хотя на самом деле то, что Часов Яр держится, и то, что там удерживаются окружающие поселки – это признак большого героизма украинских войск. Потому что россияне там находятся уже годы и не жалеют сил,
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал беспилотником Дергачевскую громаду.
Около 17:00 российский FPV-дрон попал в автомобиль в селе Большие Проходы.
В результате удара погиб 75-летний мужчина.
Еще один человек пострадал, его госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Я был очень жестким к Путину, но мы очень хорошо ладили. И я никогда, знаете, никогда не думал, что это (полномасштабная война – 24 Канал) произойдет. Я думал, что мы сможем договориться, и это еще возможно, но процесс уже очень опоздал. Поэтому я разочарован,
Трамп говорит, что ему казалось якобы Россия готова к достижению мира в Украине. Впрочем, потом Владимир Путин сказал ему забыть об этом. После этого президент США не хочет говорить с российским диктатором.
Мы очень ценим всю помощь со стороны Эстонии – военную поддержку, решение выделять ежегодно 0,25% ВВП на наши оборонные нужды, лидерство в IT-коалиции и обучение и реабилитацию наших воинов. Обсудили, как можно масштабировать эти направления сотрудничества, чтобы еще больше поддержать наших людей, – написал президент.
Также они говорили об антикоррупционной инфраструктуре нашей страны.
Зеленский пригласил Алара Кариса приехать в Украину. По его словам, это будет сильный жест поддержки и внимания к украинцам.
В понедельник, 28 июля, в Кстово, что под Нижним Новгородом, вспыхнул пожар. Оказалось, что горит центр, где Россия готовит саперов и других военных инженеров.
После 16:30 местные паблики Кстово сообщили о пожаре в районе Приволжского. Местные публиковали видео, на которых видно большой столб дыма, что поднимается над городом.
Впоследствии стало известно, что возгорание произошло на территории 210-го военного учебного центра.
Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях для России, если та не заключит перемирие с Украиной в сроки, которые он объявит позже сегодня. Он сказал, что любит российский народ, но отметил колоссальные потери России в войне, которые хочет закончить.
Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией. Но из-за этого они теряют много русских. Они потеряли миллион россиян,
Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с Владимиром Путиным много раз. И все время ему казалось, что после звонков будет путь к миру, но этого так и не произошло.
А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится,
Трамп заметил, что он уже не заинтересован в разговорах с российским диктатором. По словам главы Белого дома, Путин во время разговора всегда "приятный и относится с уважением", однако уже на следующую ночь после этого массированно бомбит украинские города ракетами, из-за чего умирают люди.
В понедельник, 28 июля, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Днем там объявили воздушную тревогу из-за якобы ракетной опасности.
Вероятно, работала ПВО. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Журналист спросил Дональда Трампа после его слов, что тот уменьшит дедлайн для Путина по окончанию войны в Украине, каким будет новый срок для российского президента. Глава Белого дома ответил, что это будет "примерно 10 – 12 дней".
Я собираюсь установить новый срок примерно на 10 – 12 дней, начиная с сегодняшнего дня (28 июля – 24 Канал). Нет смысла ждать... Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса (в вопросе мира со стороны России – 24 Канал),
То есть, теперь новым дедлайном для российского диктатора для окончания войны в Украине является 7 – 9 августа.
Так, Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай). Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе,
Кроме этого, спикер Кремля добавил, что никакой подготовки на данном этапе не ведется и пока нет согласованных контактов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину. За это время Россия должна была бы заключить мирное соглашение или же столкнется с жесткими тарифами.
Об этом Трамп рассказал журналистам во время визита в Шотландию перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Отвечая на вопрос о возможных переговорах Путина и Трампа, Песков поблагодарил Анкару и руководство Турции за усилия в помощи по поиску путей урегулирования. А также за условия, которые обеспечивает турецкое руководство по переговорам.
Оккупанты возводят кольцевую дорогу вокруг Мариуполя, чтобы улучшить военную логистику. Рядом с трассой активно застраивают большой участок, где продолжаются работы исключительно силами россиян.
До этого на этой территории уже замечали большое количество инженерных войск РФ.
"Нафтогаз" подписал соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о поставках газа в Украину через Трансбалканский коридор. Это будет первая поставка азербайджанского газа в нашу страну.
Соглашение должно помочь обеспечить украинцев газом следующей зимой.
Из-за российских обстрелов и повреждения инфраструктуры в этом году Украина вынуждена импортировать больше газа.
Российские войска продвинулись на западе Запорожской области и приблизились к позициям, с которых потенциально могут обстреливать райцентр из артиллерии.
По геолокационным данным, оккупанты находятся примерно в 7 километрах от Приморского и в 11 километрах от Беселянки.
Россия запустила по Украине 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты. Силами ПВО сбито 311 воздушных целей.
Основное направление движения целей – Староконстантинов, что в Хмельницкой области.
Силы обороны отражали нападение с помощью авиации, зенитных войск, РЭБ и мобильных огневых групп.
Россия запустила три аэробаллистические ракеты “Кинжал" в направлении Хмельницкой области, но ни одна не достигла цели.
ВСУ взяли под контроль село Кондратовка в Сумской области. Украинские защитники уничтожили там российские войска, включая три батальона и командира.
За прошедшие сутки зафиксировано 158 боестолкновений. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Лиманское. Там состоялось 57 и 18 боевых столкновений соответственно.
На Лиманском направлении россияне совершили 18 атак, пытаясь прорвать оборону Украины в районах Грековки, Среднего, Григорьевки и Шандриголового.
В Ровенской области воздушная тревога звучала на протяжении почти всей ночи.
По данным Ровенской ОВА, силами ПВО ликвидировали над областью несколько воздушных целей врага. Предварительно, люди и инфраструктура не пострадали.
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Впоследствии стало известно о движении “Кинжала" через Киевскую область в направлении Хмельницкой области.
Через несколько минут в Хмельницкой области раздались взрывы. Мониторинговые каналы писали, что под ударом оказался Староконстантинов.
В Днепропетровской ОГА сообщили, что в области ночью было сбито 3 вражеских дрона.
Кроме того, оккупанты обстреляли Никопольщину из артиллерии и с помощью беспилотников. Громче всего было в Никополе, а также в Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской и Покровской громадах.
В результате ударов ранены 15-летняя девушка и 49-летняя женщина. Они госпитализированы.
В результате атаки произошло возгорание. Разрушено образовательное учреждение, многоэтажку, три частных дома, несколько хозяйственных построек и линию электропередач.
Также обстрелы зафиксировали в Синельниковском районе. Враг атаковал Межевскую громаду FPV-дронами. Повреждено агропредприятие, админздание и автомобиль. Загорелась сухая трава.
Последствия атаки на Никопольщину / Фото Днепропетровской ОГА
ВСУ ликвидировали одну тысячу оккупантов за минувшие сутки. Общие потери врага составляют около 1 050 250 военных с начала полномасштабной войны.
Уничтожено дополнительно 4 танка, 1 боевую бронированную машину, 4 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 235 БпЛА и 103 единицы автомобильной техники.
На фоне российского удара по Украине, Польша активировала меры безопасности из-за приближенности угрозы к своим границам.
Как сообщило Оперативное командование ВС Польши, в воздух поднялись очередные польские и союзнические истребители. Кроме того, в высшую боевую готовность перевели наземные силы ПВО.
Под ударом этой ночью оказалась Хмельницкая область. Область была атакована вражескими БпЛА. В Хмельницкой ОВА сообщили, что есть сбития вражеских целей. Детали будут предоставлены позже
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
В результате обстрела в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди раненых есть также ребенок.
Дрон или обломки, вероятно, попали вблизи многоэтажного дома. Местные власти указывали, что в одной из многоэтажек выбиты окна.
Россия активнее применяет бронетехнику против украинских сил с июля 2025 года. Они осуществляют небольшие механизированные атаки в Донецкой области и Запорожье.
Аналитики ISW предполагают, что таким образом враг ищет уязвимые места в украинской обороне, одновременно восстанавливает старую технику или тестируют новую тактику с повышенным уровнем допустимого риска.