Массированная атака по Украине, Трамп назвал новый дедлайн для Путина: хронология 1251 дня войны

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Украинские защитники сдерживают российских захватчиков уже 1251 день.

О массированном ночном обстреле, ситуации на фронте, заявлениях партнеров и главных событиях дня пишет 24 Канал.

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