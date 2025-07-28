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24 Канал Новости Украины Массированная атака по Украине, сбитие "Кинжалов" и успехи на фронте: хронология 1251 дня войны
28 июля, 06:32
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Массированная атака по Украине, Трамп назвал новый дедлайн для Путина: хронология 1251 дня войны

Ирина Марцияш, Дария Черныш

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Украинские защитники сдерживают российских захватчиков уже 1251 день.

О массированном ночном обстреле, ситуации на фронте, заявлениях партнеров и главных событиях дня пишет 24 Канал.

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21:47, 28 июля

Россияне атаковали общину на Сумщине

Около 17:45 россияне атаковали Буринскую общину 4 ударными БпЛА.

По данным главы ОВА, в результате удара разрушен местный магазин.

Пострадала одна из продавщиц – ей оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Также зафиксировано повреждение жилых домов, дома культуры, нежилых помещений и автомобилей.

Завтра в громаде продолжат ликвидацию последствий атаки – в частности, начнут восстановительные работы и закрытие выбитых окон.

21:33, 28 июля

В России заявили, что закрывают 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, которые действовали ранее по соглашению с Украиной от 8 февраля 1995 года.

В списке – 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В частности, указаны пограничные переходы с временно оккупированными регионами. Речь идет о пунктах с Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями Украины.

20:37, 28 июля

Медведев угрожает Трампу войной с США после изменения его дедлайна

По словам Медведева, Дональд Трамп играет в ультиматумы с Россией, выдвигая "50 дней или 10". По его словам, американскому президенту "стоит запомнить" две главные вещи.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия "это не Израиль и даже не Иран", очевидно намекая на недавнее вмешательство США в обостренную ситуацию на Ближнем Востоке из-за ядерной программы Тегерана.

Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите дорогой Сонного Джо,
– написал он.

19:58, 28 июля

Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция.

19:10, 28 июля

Трегубов рассказал о ситуации возле Часового Яра

Виктор Трегубов отметил, что возле Часового Яра оккупанты пытаются давить в сторону Константиновки. Но поскольку россияне не могут пройти сам Часов Яр и соседние поселки, то это лишь элемент дополнительного давления.

Сказать, что оно как-то сильно влияет на общую картину – нет. Хотя на самом деле то, что Часов Яр держится, и то, что там удерживаются окружающие поселки – это признак большого героизма украинских войск. Потому что россияне там находятся уже годы и не жалеют сил,
– сказал спикер.

19:01, 28 июля

Россия ударила FPV-дроном по авто на Харьковщине

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал беспилотником Дергачевскую громаду.

Около 17:00 российский FPV-дрон попал в автомобиль в селе Большие Проходы.

В результате удара погиб 75-летний мужчина.

Еще один человек пострадал, его госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

18:45, 28 июля

Я был очень жестким к Путину, но мы очень хорошо ладили, – Трамп

Я был очень жестким к Путину, но мы очень хорошо ладили. И я никогда, знаете, никогда не думал, что это (полномасштабная война – 24 Канал) произойдет. Я думал, что мы сможем договориться, и это еще возможно, но процесс уже очень опоздал. Поэтому я разочарован,
– заявил он.

Трамп говорит, что ему казалось якобы Россия готова к достижению мира в Украине. Впрочем, потом Владимир Путин сказал ему забыть об этом. После этого президент США не хочет говорить с российским диктатором.

18:43, 28 июля

Зеленский разговаривал с президентом Эстонии Аларом Карисом

Мы очень ценим всю помощь со стороны Эстонии – военную поддержку, решение выделять ежегодно 0,25% ВВП на наши оборонные нужды, лидерство в IT-коалиции и обучение и реабилитацию наших воинов. Обсудили, как можно масштабировать эти направления сотрудничества, чтобы еще больше поддержать наших людей, – написал президент.

Также они говорили об антикоррупционной инфраструктуре нашей страны.

Зеленский пригласил Алара Кариса приехать в Украину. По его словам, это будет сильный жест поддержки и внимания к украинцам.

18:06, 28 июля

В России в Кстово пылает 210-й военный учебный центр

В понедельник, 28 июля, в Кстово, что под Нижним Новгородом, вспыхнул пожар. Оказалось, что горит центр, где Россия готовит саперов и других военных инженеров.

После 16:30 местные паблики Кстово сообщили о пожаре в районе Приволжского. Местные публиковали видео, на которых видно большой столб дыма, что поднимается над городом.

Впоследствии стало известно, что возгорание произошло на территории 210-го военного учебного центра.

16:47, 28 июля

Трамп заявил, что Россия потеряла в войне с Украиной миллион человек

Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях для России, если та не заключит перемирие с Украиной в сроки, которые он объявит позже сегодня. Он сказал, что любит российский народ, но отметил колоссальные потери России в войне, которые хочет закончить.

Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией. Но из-за этого они теряют много русских. Они потеряли миллион россиян,
– заявил Трамп.

16:46, 28 июля

Я больше не собираюсь с ним говорить, – Трамп о телефонных звонках с Путиным

Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с Владимиром Путиным много раз. И все время ему казалось, что после звонков будет путь к миру, но этого так и не произошло.

А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится,
– отметил президент США.

Трамп заметил, что он уже не заинтересован в разговорах с российским диктатором. По словам главы Белого дома, Путин во время разговора всегда "приятный и относится с уважением", однако уже на следующую ночь после этого массированно бомбит украинские города ракетами, из-за чего умирают люди.

16:32, 28 июля

В оккупированном Крыму из-за ракетной опасности работала ПВО

В понедельник, 28 июля, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Днем там объявили воздушную тревогу из-за якобы ракетной опасности.

Вероятно, работала ПВО. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

16:12, 28 июля

Трамп назвал новый дедлайн для Путина по окончанию войны

Журналист спросил Дональда Трампа после его слов, что тот уменьшит дедлайн для Путина по окончанию войны в Украине, каким будет новый срок для российского президента. Глава Белого дома ответил, что это будет "примерно 10 – 12 дней".

Я собираюсь установить новый срок примерно на 10 – 12 дней, начиная с сегодняшнего дня (28 июля – 24 Канал). Нет смысла ждать... Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса (в вопросе мира со стороны России – 24 Канал),
– заявил американский лидер.

То есть, теперь новым дедлайном для российского диктатора для окончания войны в Украине является 7 – 9 августа.

15:28, 28 июля

В Кремле сделали заявление относительно потенциальной встречи Трампа и Путина

Так, Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай). Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе,
– сказал Песков в понедельник, 28 июля, пропагандистам росСМИ.

Кроме этого, спикер Кремля добавил, что никакой подготовки на данном этапе не ведется и пока нет согласованных контактов.

15:01, 28 июля

Трамп сказал, что собирается уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину. За это время Россия должна была бы заключить мирное соглашение или же столкнется с жесткими тарифами.

Об этом Трамп рассказал журналистам во время визита в Шотландию перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

14:13, 28 июля

Эрдоган стремится организовать встречу Трампа и Путина в Турции: как реагируют в Кремле

Отвечая на вопрос о возможных переговорах Путина и Трампа, Песков поблагодарил Анкару и руководство Турции за усилия в помощи по поиску путей урегулирования. А также за условия, которые обеспечивает турецкое руководство по переговорам.

13:00, 28 июля

Россияне строят странный объект возле Мариуполя

Оккупанты возводят кольцевую дорогу вокруг Мариуполя, чтобы улучшить военную логистику. Рядом с трассой активно застраивают большой участок, где продолжаются работы исключительно силами россиян.

До этого на этой территории уже замечали большое количество инженерных войск РФ.

 

12:40, 28 июля

12:30, 28 июля

"Нафтогаз" заключил соглашение для поставки азербайджанского газа в Украину

"Нафтогаз" подписал соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о поставках газа в Украину через Трансбалканский коридор. Это будет первая поставка азербайджанского газа в нашу страну.

Соглашение должно помочь обеспечить украинцев газом следующей зимой.

Из-за российских обстрелов и повреждения инфраструктуры в этом году Украина вынуждена импортировать больше газа.
 

10:40, 28 июля

Враг продвинулся на Запорожье

Российские войска продвинулись на западе Запорожской области и приблизились к позициям, с которых потенциально могут обстреливать райцентр из артиллерии.

По геолокационным данным, оккупанты находятся примерно в 7 километрах от Приморского и в 11 километрах от Беселянки.

09:45, 28 июля

Результаты работы украинской ППО

Россия запустила по Украине 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты. Силами ПВО сбито 311 воздушных целей.

Основное направление движения целей – Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Силы обороны отражали нападение с помощью авиации, зенитных войск, РЭБ и мобильных огневых групп.

09:40, 28 июля

Россия запустила три аэробаллистические ракеты “Кинжал" в направлении Хмельницкой области, но ни одна не достигла цели.

09:05, 28 июля

ВСУ освободили Кондратовку

ВСУ взяли под контроль село Кондратовка в Сумской области. Украинские защитники уничтожили там российские войска, включая три батальона и командира.

08:45, 28 июля

Ситуация на фронте за сутки

За прошедшие сутки зафиксировано 158 боестолкновений. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Лиманское. Там состоялось 57 и 18 боевых столкновений соответственно.

На Лиманском направлении россияне совершили 18 атак, пытаясь прорвать оборону Украины в районах Грековки, Среднего, Григорьевки и Шандриголового.

 

08:23, 28 июля

Результаты работы ППО на Ровенщине

В Ровенской области воздушная тревога звучала на протяжении почти всей ночи.

По данным Ровенской ОВА, силами ПВО ликвидировали над областью несколько воздушных целей врага. Предварительно, люди и инфраструктура не пострадали.

08:10, 28 июля

Россия запускала "Кинжалы"

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Впоследствии стало известно о движении “Кинжала" через Киевскую область в направлении Хмельницкой области.

Через несколько минут в Хмельницкой области раздались взрывы. Мониторинговые каналы писали, что под ударом оказался Староконстантинов.

07:30, 28 июля

Работа ПВО и обстрел Днепропетровщины

В Днепропетровской ОГА сообщили, что в области ночью было сбито 3 вражеских дрона.

Кроме того, оккупанты обстреляли Никопольщину из артиллерии и с помощью беспилотников. Громче всего было в Никополе, а также в Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской и Покровской громадах.

В результате ударов ранены 15-летняя девушка и 49-летняя женщина. Они госпитализированы.

В результате атаки произошло возгорание. Разрушено образовательное учреждение, многоэтажку, три частных дома, несколько хозяйственных построек и линию электропередач.

Также обстрелы зафиксировали в Синельниковском районе. Враг атаковал Межевскую громаду FPV-дронами. Повреждено агропредприятие, админздание и автомобиль. Загорелась сухая трава.

Последствия атаки на Никопольщину / Фото Днепропетровской ОГА

07:15, 28 июля

Россия потеряла еще 1 000 солдат

ВСУ ликвидировали одну тысячу оккупантов за минувшие сутки. Общие потери врага составляют около 1 050 250 военных с начала полномасштабной войны.

Уничтожено дополнительно 4 танка, 1 боевую бронированную машину, 4 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 235 БпЛА и 103 единицы автомобильной техники.

07:08, 28 июля

Польша поднимала авиацию во время атаки

На фоне российского удара по Украине, Польша активировала меры безопасности из-за приближенности угрозы к своим границам.

Как сообщило Оперативное командование ВС Польши, в воздух поднялись очередные польские и союзнические истребители. Кроме того, в высшую боевую готовность перевели наземные силы ПВО.

06:44, 28 июля

Атака дронов в Хмельницкой области: есть сбития

Под ударом этой ночью оказалась Хмельницкая область. Область была атакована вражескими БпЛА. В Хмельницкой ОВА сообщили, что есть сбития вражеских целей. Детали будут предоставлены позже

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

06:17, 28 июля

Атака "Шахедов" на Киев

В результате обстрела в Дарницком районе Киева пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди раненых есть также ребенок.

Дрон или обломки, вероятно, попали вблизи многоэтажного дома. Местные власти указывали, что в одной из многоэтажек выбиты окна.

06:10, 28 июля

Россия увеличила использование бронетехники

Россия активнее применяет бронетехнику против украинских сил с июля 2025 года. Они осуществляют небольшие механизированные атаки в Донецкой области и Запорожье.

Аналитики ISW предполагают, что таким образом враг ищет уязвимые места в украинской обороне, одновременно восстанавливает старую технику или тестируют новую тактику с повышенным уровнем допустимого риска.