Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": хронология 1232 дня войны

Россияне не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 9 июля оккупанты в очередной раз атаковали ракетами и ударными дронами.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене – сообщает 24 Канал.

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